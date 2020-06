Liverpool goleia Blackburn por 6 a 0 em amistoso antes da volta oficial do Campeonato Inglês

A 10 dias de seu retorno oficial ao Campeonato Inglês, o Liverpool goleou o Blackburn em Anfield por 6 a 0, em amistoso disputado nesta quinta-feira. A partida contra a equipe que disputa a Segunda Divisão inglesa foi realizada de acordo com os protocolos impostos pelas autoridades sanitárias do Reino Unido e a Premier League para a retomada do futebol no país.





O volante Keita, os atacantes Mané e Minamino, o zagueiro Matip, e os jovens Hoever e Clarkson, ambos de 18 anos, marcaram os gols da goleada. Jürgen Klopp fez vários teste e mexeu na equipe ao longo da partida. Os brasileiros Alisson, Fabinho e Firmino estiveram em campo.





Após a partida, o técnico alemão do líder do Campeonato Inglês comentou sobre como encarou a nova rotina antes, durante e depois da partida.





– Tudo é diferente. Os rapazes vão para casa e não podem tomar banho (no estádio). Estava chovendo antes do jogo, então seria engraçado se estivesse chovendo forte e você tem que dirigir para casa em seu próprio caso sem poder tomar banho. Nossas reuniões são aqui, no campo. Aqui em Anfield podemos organizar, mas não temos ideia de como será nos jogos fora de casa e devemos nos preparar para qualquer tipo de situação para não sermos surpreendidos – comentou Klopp, ao portal oficial do Liverpool.





O Liverpool volta a campo oficialmente no domingo, dia 21, no clássico local contra o Everton, às 15h. Com 82 pontos, os Reds estão na liderança e conquistam o Campeonato Inglês com mais duas vitórias.





Globo Esporte