Maguire salva no fim da prorrogação, e United avança na Copa da Inglaterra

O Manchester United segue na disputa pelo título de um dos torneios que lhe restou na temporada 2019/20. Com direito a uma boa dose de emoção (e de cansaço), os Red Devils venceram o Norwich na prorrogação, por 2 a 1, neste sábado, e avançaram às semifinais da Copa da Inglaterra. O herói foi o zagueiro Maguire, que marcou no fim do tempo extra, depois de Ighalo abrir o placar, e Cantwell empatar para os anfitriões.





O triunfo suado leva o Manchester United às semifinais da Copa da Inglaterra, a mais tradicional copa do país e competição de clubes mais antiga do mundo. Os Red Devils buscam o 13º título do torneio, que poderia torná-lo o maior campeão da história da competição, empatado com o Arsenal. O rival na próxima fase - que será realizada nos dias 18 e 19 de julho - será definido em sorteio na próxima semana. Os outros confrontos de quartas de final ocorrem neste domingo: Sheffield x Arsenal, Leicester x Chelsea e Newcastle x Manchester City.





O jogo que teve um primeiro tempo sonolento e sem grandes chances ganhou outra cara na etapa final. Ighalo abriu o placar (mostrando seu faro de gol nas copas), mas o United diminuiu o ritmo e viu o Norwich empatar em chute de fora da área de Cantwell. Os Red Devils pressionaram na reta final do jogo e viram o rival ficar com um jogador a menos quando Klose foi expulso por impedir chance clara de Ighalo. A prorrogação, então, foi um duelo de um ataque pouco inspirado contra uma defesa muito dedicada, que acabou castigada no fim.





Um dos destaques do Norwich neste sábado foi o goleiro Krul. Pouco acionado no tempo regulamentar, o arqueiro cresceu na prorrogação e fez ao menos três grandes defesas. Especialistas em disputa de pênaltis (lembra da Copa do Mundo de 2014?), ele vinha garantindo mais uma, mas nada pôde fazer na finalização de Maguire no fim da partida.





O técnico Ole Gunnar Solskjaer busca seu primeiro título como treinador no Manchester United e segue tendo duas oportunidades nesta temporada. Além da Copa da Inglaterra - na qual restam dois desafios -, o clube ainda disputa a Liga Europa, na qual está nas oitavas de final e venceu o Lask por 5 a 0 na partida de ida.





