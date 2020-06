Mercado fitness ganha nova tecnologia nacional para unir o personal trainer ao seu aluno

Já é consenso entre os brasileiros que movimentar o corpo não é mais uma questão estética e sim de saúde. O país tem hoje perto de 35 mil academias que atendem em torno de 9 milhões de clientes e um mercado que movimentou até o ano passado algo em torno de 2 bilhões de dólares. Antes da pandemia esse mercado no mundo estava perto de atingir os 100 bilhões de dólares.





O Brasil deve retomar esse ritmo de mercado com o fim da pandemia e uma nova tecnologia está surgindo para apoiar o encontro entre personal trainer e alunos, a Sprylife. A plataforma já está em pleno funcionamento e durante esse período de isolamento social está recebendo gratuitamente as inscrições dos profissionais do setor, basta acessar www.sprylife.com.br





Nos últimos anos, nota-se que o trabalho do personal trainer vem se tornando frequente nas academias, nos condomínios residenciais e nos espaços públicos. Contudo, encontrar um educador físico com capacitação na área, que concilie sua agenda a do cliente, também tem sido um dilema para muitas pessoas que desejam iniciar uma atividade física ou que querem dar continuidade.





A Sprylife vem auxiliar os profissionais na divulgação do seu perfil e garante aos alunos que os personais cadastrados na plataforma estejam devidamente registrados no Conselho Regional de Educação Física (CREF). Para cadastrar-se na plataforma, o profissional deve comprovar sua formação. Além disso, disponibiliza às pessoas acesso a uma base de dados com os profissionais disponíveis próximos da região em que desejam ter aulas, seja em suas residências ou em alguma academia próxima ao seu local de trabalho.





Os profissionais cadastram seu perfil na plataforma, colocando o máximo de informações possíveis, o que inclui foto e diplomas que comprovem os cursos, indicando quais as localizações atende. As pessoas interessadas em contratar os serviços entram na plataforma, selecionam a locação que desejam ter aulas e algumas características do personal e faz a busca na plataforma, que apresenta a lista com os personais que atendem os critérios selecionados. O próprio aluno envia uma mensagem ao personal para negociarem as condições para a prestação do serviço.





“O mercado fitness no Brasil é gigantesco tanto que perdemos apenas para os Estados Unidos da América em número de academias. Hoje treinar não é mais uma ‘’opção’’ e sim uma necessidade. A ciência evidencia os benefícios da prática de exercício físico, sobretudo com acompanhamento profissional para potencializar os resultados”, informa Marcos Rodolfo Ramos Paunksnis, CEO da Sprylife.