Morre aos 74 anos Ilija Petkovic, técnico da Sérvia e Montenegro na Copa de 2006

Morreu neste domingo, em Belgrado, o ex-jogador e ex-treinador sérvio Ilija Petkovic, aos 74 anos. Em junho, ele foi diagnosticado com coronavírus, e recentemente teve complicações decorrentes de uma úlcera de estômago, segundo informou o jornal francês "L'Equipe".





Como jogador da seleção da então Iugoslávia, Ilija Petkovic enfrentou o Brasil no jogo de abertura da Copa do Mundo de 1974, na Alemanha, um empate em 0 a 0 no Waldstadion, em Frankfurt. O camisa 7 marcou um gol na competição, na segunda rodada, fechando a goleada por 9 a 0 sobre o Zaire.





Em 2006, Ilija Petkovic voltou à Alemanha para mais uma Copa, desta vez como treinador da antiga seleção da Sérvia e Montenegro, no único Mundial que os dois países disputaram com uma só equipe, antes do desmembramento político.





Ilija era pai do também ex-jogador Dusan Petkovic, ex-Wolfsburg e Spartak Moscou. Dusan chegou a ser chamado para a Copa de 2006 mas abriu mão da convocação por causa do parentesco com o treinador.





Atualmente, Ilija Petkovic era presidente do OFK Belgrado, time da terceira divisão sérvia que ele defendeu como jogador entre 1964 e 1983, com uma breve ausência entre 1973 e 1976, quando jogou no Troyes, da França.





