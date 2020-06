NBA divulga novo cronograma com Draft no 16 de outubro

(Foto: Getty Images)







A NBA divulgou, neste sábado, o seu cronograma de intertemporada. O Draft, evento no qual novos atletas são recrutados para jogar na liga, está marcado para 16 de outubro. Já a moratória anual está agendada para acontecer das 12h01 de 19 de outubro às 12h de 23 de outubro. Com isso, as franquias podem negociar com agentes livres a partir das 18h de 18 de outubro. As informações são da agência Associeted Press (AP).





Com esse novo cronograma, a NBA definiu 13 de outubro como data-limite para a realização de um eventual jogo 7 da final da temporada 2019/20. Paralisada desde março, a competição será retomada no dia 30 de julho com todos os jogos sendo realizados no complexo esportivo da Disney, em Orlando. Vale ressaltar que os jogadores ainda têm até o dia 24 de junho para decidirem se participarão da retomada.





Ao definir a data preliminar, a NBA também confirmou 17 de agosto como início das inscrições para o Draft. O prazo vai até 6 de outubro.





A liga também esclareceu o procedimento para as equipes, caso haja necessidade de substituir um jogador que foi dispensado de participar do reinício, por razões de saúde ou que tenha optado por não jogar por conta própria. A partir de 1º de julho jogadores substitutos podem ser contratados para substituir alguém que se enquadre nessas categorias.





Se um jogador testar positivo para coronavírus após o término dos jogos da temporada regular, as equipes ainda poderão substituí-los - mas apenas com alguém que tenha três anos ou menos de serviço da NBA.





Por fim, a NBA definiu que o atleta que se recusar a participar de jogos na Disney perderá cerca de 1,1% de seu salário por cada jogo perdido. Isso seria limitado após 14 jogos, ou aproximadamente 15,1% do contrato do jogador. Jogadores dispensados ​​ou enquadrados nos mecanismos de proteção não estariam sujeitos a perda de salário.





As equipes também poderão assinar contratos para o restante da temporada, quando elegíveis, a partir de terça-feira e até 30 de junho.





Globo Esporte