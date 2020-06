Galiotte mantém cautela por volta do Palmeiras: "Nos preocupamos com a saúde de todos"

(Foto: Reprodução / Twitter)









O Palmeiras divulgou neste sábado uma mensagem do presidente Maurício Galiotte sobre o retorno da equipe aos treinamentos presenciais na Academia de Futebol.





O dirigente afirmou que o Verdão ainda aguarda liberação das autoridades e ressaltou que a preocupação do clube neste momento é a saúde das pessoas.





– O Palmeiras vai manter o mesmo posicionamento desde o início da pandemia. Nos preocupamos com as pessoas, com a saúde de todos, com nossos atletas, com nossos funcionários e colaboradores. Assim vamos manter nossa postura. Estamos aguardando posicionamento do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo para que a gente possa, no momento adequado, com máximo de segurança possível, em um ambiente no máximo saudável possível, estar de volta aos treinamentos – disse o dirigente, em depoimento à TV Palmeiras.





– No momento certo em que nós tivermos autorizações, estaremos juntos, atletas e comissão técnica, atendendo ao protocolo de segurança e orientação, para que a gente possa fazer os treinamentos de forma que todos tenham segurança no trabalho. Em breve estaremos juntos, torcedor – completou.





Na última quinta-feira, Maurício Galiotte participou de uma reunião com o prefeito Bruno Covas, ao lado de outros dirigentes de São Paulo. O Verdão tinha elaborado protocolo para realizar exames e testar o elenco para Covid-19 na sexta-feira e no sábado, mas ficou decidido no encontro que os clubes vão aguardar liberação da Prefeitura para iniciar as testagens.





Os jogadores do Palmeiras não usam a Academia de Futebol desde o dia 13 de março. Após as férias do elenco no mês de abril, os atletas voltaram aos trabalhos, mas em atividades transmitidas pela internet. A sede social do Verdão também continua fechada desde março.





Globo Esporte