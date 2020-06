Personal trainer disponibiliza treinos virtuais em período de pandemia

Segundo pesquisa divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 47% da população brasileira não pratica exercícios físicos regularmente, ou seja, quase metade das pessoas no país não pratica o mínimo para manter o corpo saudável. A instituição recomenda que seja reservado 150 minutos por semana para se manter ativo e para treinos intensivos, indica-se 75 minutos. Por conta do isolamento social e fechamento de academias e centros para atividades físicas, inclusive os gratuitos disponibilizados pelas prefeituras, essa porcentagem tem aumentado e pode chegar a níveis preocupantes. Com isso, profissionais da área reinventam a forma da população se exercitar durante a pandemia do novo coronavírus.





Com o objetivo de engajar as pessoas a fazerem exercícios físicos durante o isolamento social e, assim, estimular a imunidade e saúde, Rairtoni Pereira, formado em educação física e expert em emagrecimento, decidiu lançar o treinamento intensivo “Burning 2.8”, para jovens adultos que têm um tempo curto para treinar. “Meu objetivo é integrar treino, alimentação e mindset, a fim de mostrar a importância de se manter ativo nessa quarentena e ensinar as pessoas como elas podem se exercitar corretamente, diretamente do conforto das suas casas por meio do zoom”, explica o desenvolvedor do projeto.





As aulas são remotas e duram entre 20 a 30 minutos, com a utilização dos móveis e aparatos caseiros. O treinamento foi desenvolvido para 28 dias, com a meta de emagrecimento entre quatro a seis quilos, seguindo as coordenadas do professor e o cronograma de três vezes na semana. A princípio, até mesmo para que consiga demonstrar o seu trabalho, disponibilizou treinamentos gratuitos e, com isso, conseguiu atrair o interesse do público. E, como seu intuito é deixar o projeto acessível, explica que o investimento fica menos de R$ 10,00 por dia.





O personal trainer ainda ressalta que os treinos acontecem de acordo com o ritmo da turma e disponibilidade, com isso, horários e cronograma podem ser adaptáveis. De início, o treino seria administrado pela manhã, mas modificou para o horário noturno, pois percebeu que os alunos responderam melhor à escolha. Contudo, inclui uma aula extra no final de semana, em que traz especialistas para oferecer um conteúdo complementar. “Além de engajar a movimentação, quero promover a socialização que tanto sentimos falta durante esse período e promover um bate papo para explorar melhor o que meu projeto tem a oferecer”, destaca Rairtoni.





Por conta do estresse, medo provocado pelo momento e demora a se adaptar às mudanças do cotidiano, é comum que algumas pessoas acabam adquirindo peso na quarentena e esse é um dos pontos essenciais que Ray, como é chamado pelos alunos, pretende auxiliar os participantes, especialmente porque, segundo o professor, as pessoas não querem simplesmente emagrecer, pois enxergam na perda de gordura o alcance de objetivos maiores, como equilíbrio da saúde, recuperação da autoestima, melhor relação com seu corpo, dentre outras questões individuais.





Rairtoni Pereira explica que o treinamento começa com a apresentação de cada aluno, para que eles socializem entre si, mesmo que de forma virtual e que a seguir ocorre a dinâmica de aquecimento, repasse dos exercícios a serem trabalhados e por fim o desaquecimento, que é importantíssimo. “Após esse primeiro encontro, as aulas começam a ficar intensas, pois são feitas em um curto período de tempo e assim é possível realizar todos os movimentos necessários”, esclarece.





O professor especialista em fisiologia do exercício, que analisa a reação do corpo humano ao realizar exercícios físicos, também atua com aulas presenciais no bairro de Moema, obviamente em períodos de não pandemia, e explica que aplica seus conhecimentos em reabilitação e prevenção a lesões em seus treinos tanto pessoalmente quanto online. Além disso, estuda o comportamento dos indivíduos com o objetivo de aperfeiçoar o treino dos clientes e ainda auxiliá-los no controle do comportamento e ações no dia a dia, para que tenham melhores resultados.