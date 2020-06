Premier League anuncia retorno para dia 17 de junho

Por Redação Blog do Esporte









O Campeonato Inglês divulgou nesta sexta-feira (5) a tabela das primeiras três rodadas após a paralisação devido a pandemia do novo coronavírus. O calendário mostra o ritmo corrido para que a competição seja concluída até o fim de julho, com jogos quase todos os dias da semana.





A Premier League retorna no dia 17 de junho, com a partida entre Aston Villa e Sheffield United. No mesmo dia teremos Manchester City e Arsenal, um dos principais jogos das primeiras rodadas após mais de três meses de pausa – o campeonato foi interrompido no dia 13 de março.





A data mais importante deste retorno é o dia 24 de junho, quando o Liverpool enfrenta o Crystal Palace, em casa. Caso vença o Everton três dias antes, os Reds jogarão por uma vitória em casa, sem depender de outros resultados, para conquistar a Premier League pela primeira vez na história.





A PL será resumida em um período de seis semanas, com 92 jogos restantes ocorrendo em sete fins de semana e duas rodadas de meio de semana. A ideia é encerrar a competição no primeiro fim de semana de agosto. A final da Copa da Inglaterra está marcada para o dia 8 de agosto.





Para o retorno, o Campeonato Inglês está realizando testes de coronavírus em jogadores, comissão técnica e funcionários dos clubes. A primeira bateria de exames foi realizada entre os dias 17 e 18 de maio e, ao todo, foram confirmados quatro casos.





Confira as três primeiras rodadas da Premier League após a paralisação:





17 de junho - quarta-feira

Aston Villa x Sheffield - 14h

Manchester City x Arsenal - 16h15





19 de junho - sexta-feira

Norwich City x Southampton - 14h

Tottenham x Manchester United - 16h15





20 de junho - sábado

Watford x Leicester City - 8h30

Brighton x Arsenal - 11h

West Ham x Wolverhampton - 13h30

Bournemouth x Crystal Palace - 15h45





21 de junho - domingo

Newcastle United x Sheffield - 10h

Aston Villa x Chelsea - 12h15

Everton x Liverpool - 15h





22 de junho - segunda-feira

Manchester City x Burnley - 16h





23 de junho - terça-feira

Leicester x Brighton - 14h

Tottenham x West Ham - 16h15





24 de junho - quarta-feira

Manchester United x Sheffield - 14h

Newcastle United x Aston Villa - 14h

Norwich x Everton - 14h

Wolverhampton x Bournemouth - 14h

Liverpool x Crystal Palace - 16h15





25 de junho - quinta-feira

Burnley x Watford - 14h

Southampton x Arsenal - 14h

Chelsea x Manchester City - 16h15





27 de junho - sábado

Aston Villa x Wolverhampton - 8h30





28 de junho - domingo

Watford x Southampton - 10h30





29 de junho - segunda-feira

Crystal Palace x Burnley - 16h





30 de junho - terça-feira

Brighton x Manchester United - 16h15





1º de julho - quarta-feira

Arsenal x Norwich City - 14h

Bournemouth x Newcastle - 14h

Everton x Leicester - 14h

West Ham x Chelsea - 16h15





2 de julho - quinta-feira

Sheffield x Tottenham - 14h

Manchester City x Liverpool - 16h15