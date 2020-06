Preparador do Botafogo-SP defende volta restrita e gradual, e pede 1 mês para recuperar atletas

Ainda sem o aval do poder público municipal e estadual para a retomada dos treinos presenciais, o preparador físico do Botafogo-SP, Emerson Buck, defende uma volta gradual e restritiva em relação ao contato social. Com isso, o membro da comissão técnica tricolor acredita que precisará de ao menos um mês para recolocar o elenco em condições de jogo.





– Tenho minha opinião própria para o retorno das competições. Acho que tem que ser bem gradual, porque acredito que teríamos que ter um mês de tempo de preparação, até porque não vamos voltar de forma normal, com o grupo todo à disposição, realizando qualquer tipo de atividade. Vamos ter que voltar gradualmente, com treinos individuais e depois em grupo, para depois disso trabalhar a parte coletiva – explicou Buck.





A fala do preparador botafoguense se assemelha ao conteúdo do protocolo feito pela Federação Paulista de Futebol (FPF), que prevê o retorno das atividades nesta segunda-feira, ao menos na questão da testagem dos elencos para saber se existem atletas contaminados pelo novo coronavírus.





Os jogadores do Botafogo foram dispensados das atividades no clube em 18 de março. Na sequência, a comissão técnica elaborou uma cartilha com cuidados e exercícios físicos para cada atleta.





Apesar do acompanhamento diário, Buck disse ser difícil avaliar à distância cada atleta. Sem jogos há três meses, existe uma perda física considerável, mas que apenas na retomada dos treinos presenciais a comissão técnica poderá individualizar os trabalhos para otimizar a recuperação dos jogadores.





Globo Esporte