Presidente da Federação garante edição de Roland Garros e com presença de público

Por Redação Blog do Esporte









Bernard Giudicelli, presidente da Federação Francesa de Tênis (FFT) disse nesta segunda-feira (1º) que a edição de 2020 de Roland Garros realmente vai acontecer e com a presença do público. A edição acontecerá em setembro e irá cumprir o decreto local sobre a capacidade de torcedores nas quadras em meio a pandemia do coronavírus.





“Posso afirmar que Roland Garros vai acontecer (...) A opção que privilégio é um Roland Garros disputado com o máximo de público. Então, dependendo das condições sanitárias, cumpriremos as diretrizes que o governo nos der. É o governo quem decide a afluência e a quantidade máxima de espectadores nas arquibancadas”, afirmou Giudicelli em bate-papo ao vivo pela internet com o tenista Gael Monfils, número 9 do mundo.





Mesmo com a possibilidade de jogar o torneio com portões fechados, o dirigente é contra a medida, seguindo a linha de atletas como Roger Federer. No entanto, não descartou completamente a possibilidade.





“Jogar com portões fechados é realmente uma hipótese da qual não gostamos, porque Roland Garros, como todos os grandes torneios, é um encontro entre jogadores e público. É o que faz a mágica desse torneio”, afirmou.





O Grand Slam de Roland Garros estava previsto para a última semana de maio e estaria em andamento neste 1º de junho. Entretanto, o campeonato foi adiado para o dia 20 de setembro em decisão unilateral pelo próprio torneio. Atualmente, os circuitos da ATP e da WTA estão paralisados e previstos para voltarem em agosto.