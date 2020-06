Rodolfo Landim vê protocolo como exemplo e reafirma desejo pela volta dos jogos

O Flamengo segue um protocolo diário no Ninho do Urubu com atletas e integrantes da comissão técnica como forma de prevenção ao coronavírus, inclusive com exames semanais. Tudo para estar pronto para quando as competições retornarem. Se depender da diretoria do clube, a bola vai rolar o quanto antes. Convidado do "Bem, Amigos" desta segunda, o presidente Rodolfo Landim comentou o tema.





Landim disse não acreditar que o Flamengo está acelerando demais o processo. O mandatário acredita que o futebol e o protocolo desenvolvido junto com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) podem ser um exemplo positivo para o restante da sociedade.





- Desde que o futebol parou, o Flamengo se planeja para voltar. Conversamos com vários clubes europeus e montamos um protocolo para o retorno dos nossos jogadores. Vamos enfrentar uma maratona este ano e precisamos dos atletas bem preparados. Por isso queríamos uma preparação adequada. Sobre ser correto voltar... o protocolo está sendo feito, com testes. Nosso protocolo foi abraçado pela CBF e Conmebol. Somos referência, podemos nos orgulhar. O protocolo é seguro. Protegemos a família dos nosso jogadores. Sem controle nas férias, tivemos atletas contaminados. Desde que voltamos, há cerca de 20 dias, ninguém foi contaminado. Demonstra que é a forma correta de fazer. Saúde e ciência. Testar e segregar os que eventualmente estiverem doentes. É um exemplo para outras atividades. Acho um bom exemplo - disse Landim.





Perguntado se seu discurso é acompanhado pelos demais clubes, Landim disse que a maioria dos times concorda com o Flamengo. Nesta segunda, uma liminar cancelou a flexibilização indicada pelos governantes do Rio de Janeiro. Landim disse não concordar.





- Tenho certeza de que falo por um grande número de clubes. Não é apenas uma posição do Flamengo. É da enorme maioria. No Rio, mais ou menos o Botafogo, que tem participado mais. O Fluminense que é mais veemente da posição que vem defendendo (de não voltar). Os governadores e prefeitos que vão dizer. É com eles. Estão avaliando. Os governantes têm mais informação para decidir do que os juízes.





Globo Esporte