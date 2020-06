Próximo mercado de transferências começará na Itália no dia 1º de setembro

(Foto: Marco Bertorello/AFP)









A próxima janela do mercado de transferências na Itália será entre 1º de setembro e 5 de outubro, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) nesta segunda-feira.





O mercado antes do início da nova temporada geralmente ocorre em julho e agosto, mas este ano foi adiado, já que as próprias competições também estão atrasadas, devido à paralisação provocada pela pandemia do novo coronavírus.





A Serie A de 2019/20 foi interrompida em 9 de março e só retorna no dia 20 de junho. Ela terminaria em 2 de agosto e a próxima temporada do campeonato não deverá começar antes de 12 de setembro.





A FIGC também especificou que “para todas as competições da temporada 2019/20 que serão retomadas, as equipes só poderão usar jogadores com licença a partir de 11 de junho de 2020”. Isso significa que os jogadores cuja transferência já tenha sido fechada para a temporada 2020/21 e que teoricamente poderiam jogar com suas novas cores a partir de 1º de julho não poderão fazer isso até o final da temporada atual.





O mercado do meio da temporada ocorrerá de 4 a 31 de janeiro de 2021, informou a FIGC também.





Gazeta Esportiva