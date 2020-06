Receita do Bragantino quadruplicou com parceria, aponta balanço no site da FPF

(Foto: Ari Ferreira/CA Bragantino)









O balanço financeiro do Bragantino em 2019 aponta que a receita do clube quadruplicou na comparação com 2018. A evolução está relacionada à parceria da equipe com a Red Bull, que passou a administrar o futebol.





Em 2018, o Bragantino teve receita de R$ 9,7 milhões. Já em 2019, o valor foi de R$ 39,1 milhões. A parceria foi assinada em abril para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.





O documento detalha os custos da equipe e mostra que o departamento de futebol custou seis vezes mais em 2019. Em 2018, foram gastos R$ 3,8 milhões com o departamento de futebol. O valor saltou para R$ 23,8 milhões.





O jornalista Rodrigo Capelo teve acesso ao documento antes da publicação no site da FPF e informou que o Bragantino não divulgou as notas explicativas e o parecer da auditoria. O clube afirmou que a lei obriga que haja auditoria, mas não que esta seja publicada.





Com o investimento da parceira, o Bragantino venceu a Série B do Campeonato Brasileiro com folgas e garantiu seu retorno à Série A após 22 anos. Em 2020, a equipe já gastou cerca de R$ 80 milhões em reforços.





Até a pausa para a pandemia, o Bragantino liderava sua chave no Campeonato Paulista e já tinha a vaga garantida nas quartas de final do estadual.





Globo Esporte