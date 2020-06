Reclamações de clubes franceses podem cancelar título do PSG na temporada

(Foto: Jean Catuffe/Getty Images)



Por Redação Blog do Esporte









Clubes como Lyon, Toulouse e Amiens estão reivindicando a decisão do encerramento precoce do Campeonato Francês por conta da pandemia do coronavírus. O Conselho de Estado do país decide na próxima semana se o fim prematuro do torneio poderá ter alguma reversão.





Os clubes franceses entraram na Justiça contra a decisão do fim do torneio pelas posições que ocupavam na tabela. Lyon brigava por uma das vagas nas ligas europeias, enquanto os outros dois foram considerados rebaixados.





"Queremos terminar o campeonato de uma maneira ou de outra. A UEFA também defende o mesmo. Foi uma decisão apressada. Países como Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra e Portugal foram mais pacientes e estão, agora, retornando", disse Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon.





O Paris Saint-Germain foi considerado campeão francês, com 12 pontos de diferença para o vice Olympique de Marseile. O Rennes ficou na terceira posição, conquistando a última vaga para a Champions League.