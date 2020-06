Reunião na quarta pode definir datas para volta do futebol em SP; FPF envia protocolo ao governo

A FPF (Federação Paulista de Futebol) enviou nesta segunda-feira ao governo de São Paulo um protocolo que estabelece regras para a volta do futebol no Estado. A entidade e os clubes da primeira divisão do Paulistão chegaram, na sexta-feira, a um entendimento de que é possível retomar os trabalhos presenciais. Agora, aguardam um aval das autoridades.





Havia uma reunião prevista para esta terça, entre Federação Paulista e governo. A gestão estadual, porém, pediu mais tempo para analisar o documento. A resposta será dada na quarta, às 15h. A nova reunião deve definir datas para o retorno dos treinamentos presenciais nos CTS dos clubes e, possivelmente, para a volta dos jogos.





Este protocolo é o terceiro diferente enviado pela Federação Paulista. Ele foi modificado após sugestões de ajustes do próprio governo. A proposta tem uma série de cuidados de saúde por causa da pandemia do novo coronavírus – que vão de jogos sem torcidas à sugestão de se evitar ar-condicionado na concentração.





A FPF e os clubes sempre defenderam retorno cuidadoso aos trabalhos. Agora, entendem que a flexibilização da quarentena anunciada pelo governo permite que o futebol seja retomado com segurança até maior do que outras atividades.





O Paulistão parou quando faltavam duas rodadas para o fim da primeira fase. São necessárias seis datas para se encerrar o campeonato: duas para a etapa de grupos, uma para as quartas de final, uma para as semifinais, duas para as finais.





Globo Esporte