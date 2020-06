Reunião "surpresa" da Ferj irrita Botafogo e Fluminense e esquenta ânimos para o arbitral de segunda

(Foto: Lucas Merçon / Fluminense)









A reunião "surpresa" da Ferj com alguns clubes do Rio de Janeiro na noite deste sábado irritou Botafogo e Fluminense, aliados na posição contra o retorno imediato do Campeonato Carioca no atual quadro da pandemia do novo coronavírus no Estado – foram 175 mortes e 1.052 casos nas últimas 24 horas. Sem ter sido convidada, a dupla ficou sabendo do encontro em videoconferência através da imprensa e estuda medidas, sejam individuais ou conjuntas.





Na segunda-feira, um arbitral está marcado para 17h (de Brasília), e os ânimos prometem estar acirrados – na última reunião oficial, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, não participou e enviou um representante, enquanto o Botafogo repetiu o voto contrário. A Ferj e alguns dirigentes já planejam jogos nesta semana, a partir de quinta ou sexta. A ideia é realizar só uma ou duas partidas por dia, já que apenas três estádios funcionarão: Maracanã, Nilton Santos e São Januário.





Confira a pauta do arbitral:





Atestado de saúde da delegação dos clubes (passaporte) estabelecido no protocolo Jogo Seguro (fase 2): modelo, conteúdo e responsabilidade.

Torneio Extra (§ 2º do art. 50 do REC).

Substituições.

Quantidade de atletas não profissionais.

Inscrição e Registro (art. 21 e 36 do REC).

Inscrição e Registro de atletas por associação diferente da que tenha jogado no mesmo campeonato.

Assuntos pertinentes à conclusão do grupo Z.

Outros assuntos pertinentes às partidas complementares do Campeonato Carioca passíveis de discussão por decisão preliminar favorável da maioria.





Se este cenário for aprovado no arbitral, a tendência é que ele force a aplicação de W.O. (walkover, termo em inglês que significa "vitória fácil") ao Fluminense. Isto porque, além do fato de não ter voltado aos treinos presenciais, a diretoria tricolor ainda sequer realizou os testes sorológicos em seu elenco, o que irá acontecer na terça-feira. Como os resultados do exame demoram uma semana para ficarem prontos, o clube não poderia ir a campo sem saber se tem jogadores infectados.





O Botafogo está mais avançado nesse quesito, mas é outro que não se vê confortável para retomar os trabalhos presenciais. Como já declarou o presidente Nelson Mufarrej em mais de uma ocasião. O clube ainda não tem, oficialmente, data marcada de retorno ao Nilton Santos. Contudo, já realizou testes da Covid-19 que terão resultado nos próximos dias e instalou um túnel de bio-descontaminação no estádio, palco de treinos e jogos alvinegros.





Procurada para comentar sobre o encontro virtual deste sábado, a Ferj enviou a seguinte nota à reportagem: "Até o Conselho Arbitral, a ser realizado na próxima segunda-feira, tudo não passa de hipóteses ou mera especulação sobre a data de reinício do Campeonato Carioca".





Se Botafogo e Fluminense não entrarem em campo com os jogos marcados, a dupla corre o risco também de a atitude ser considerada como abandono do torneio. Nesse caso, o regulamento geral de competições da Ferj em 2020 prevê severas punições. O artigo 9º §2º diz:





"A associação que pelo descumprimento do disposto no caput, desistir ou abandonar o campeonato estadual da categoria de profissionais será penalizada com multa e rebaixamento para a categoria, divisão ou série imediatamente inferior, no ano seguinte, em se tratando das Séries A e B, ou ficará impedida de participar no ano seguinte, em se tratando de associações da Série C".





Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos da Taça Rio, o Botafogo e Fluminense mantém chances de classificação para a semifinal. O Alvinegro é o quarto colocado do Grupo A com quatro pontos, empatado com o Bangu, em terceiro, e dois atrás do Boavista, em segundo, posição que vale a última vaga da chave. Por sua vez, o Fluminense lidera o Grupo B com nove pontos, mas ainda não está matematicamente garantido porque o Volta Redonda, terceiro lugar com quatro pontos, pode chegar a 10 e ainda enfrenta os tricolores.





O Fluminense também pode carimbar uma vaga direto para a final do Estadual através de melhor campanha geral, posto que ocupa atualmente com 24 pontos, dois a mais que o Flamengo. Mas para isso, o rival e concorrente direto, que venceu a Taça Guanabara, precisaria conquistar também a Taça Rio. Caso outro clube ganhe o returno, ele é quem fará a grande decisão com o Rubro-Negro.





