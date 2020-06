São Paulo inicia testes de Covid-19 em jogadores e parte da comissão

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)









O São Paulo começou a testar seus jogadores e parte da comissão técnica para Covid-19 nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, onde há tendas e uma estrutura específica montada. O clube priorizou atletas que estão na capital paulista e dividiu o elenco para evitar aglomerações.





A ideia é testar os jogadores do São Paulo desta quinta-feira até sábado. O clube espera ter os resultados dos exames até no máximo terça-feira (23). Os testes vão diagnosticar se os atletas foram contaminados e também se criaram anticorpos.





Mesmo com treinos liberados só a partir do dia 1º de julho pelo governador João Doria (PSDB), o São Paulo e outros clubes, como Palmeiras e Corinthians, decidiram antecipar os testes para ganhar tempo na retomada. O Santos informou que analisa o que vai fazer.





O motivo é que, se eventualmente jogadores forem diagnosticados com Covid-19, o clube isolaria esses atletas em quarentena imediatamente. Assim, eles retornariam praticamente no início dos trabalhos com o grupo, no começo de julho.





Esse movimento evitaria que jogadores contaminados e diagnosticados perto do dia 1º de julho perdessem os primeiros 15 dias da nova pré-temporada. O São Paulo entende que existe o risco de contaminação desde agora até o fim do mês, mas acredita que a tendência é que isso diminua.





A decisão do governador João Doria de só liberar a volta aos treinos dos clubes a partir de 1º de julho enfureceu cartolas paulistas. Dirigentes da Federação Paulista de Futebol e dos clubes que disputam a Série A1 do campeonato estadual afirmaram, em conversas com interlocutores, terem tomado uma rasteira do governo.





Ainda não há previsão de volta dos jogos do Paulistão. O último jogo do São Paulo foi no dia 14 de março, contra o Santos, no Morumbi.





O São Paulo fez adaptações no CT da Barra Funda (veja abaixo), local onde vai fazer treinos individuais a partir de julho. O clube também tem o CT da base, em Cotia, com uma estrutura maior para fazer trabalhos coletivos e concentrar os jogadores.





Veja quais são as adaptações feitas pelo São Paulo no CT da Barra Funda:

Equipamentos e aparelhos de academia foram colocados em áreas externas;

Haverá uma vaga de espaçamento entre os carros no estacionamento, nas quais serão colocadas mesas com o equipamento de treino dos jogadores, como GPS e suplementos;

Áreas internas como cozinha, vestiário e quartos ficarão fechados;

Fluxograma diferente do comum para que seja percorrido um caminho somente por áreas externas;

Tendas de hidratação montadas nos gramados com copos individuais e treinamentos com o elenco dividido em grupos espalhados nos campos (há três no CT da Barra Funda);

