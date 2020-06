STJD aceita parcialmente pedido de Botafogo e Fluminense e adia partidas do Carioca para domingo

Depois de uma última tentativa de acordo, Botafogo, Fluminense e Ferj não se entenderam sobre as datas de realização das partidas restantes dos clubes no Campeonato Carioca. A decisão então coube ao presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho, que aceitou parcialmente os pedidos dos clubes e adiou para domingo os jogos da dupla pela 4ª rodada da Taça Rio.





De acordo com a decisão, Botafogo e Fluminense só podem jogar a partir de 28 de junho pela 4ª rodada e a partir de 1º de julho pela 5ª rodada. Inicialmente, os dois clubes queriam voltar em julho, enquanto a Ferj marcou partidas de ambos para 22 de junho, adiadas após decreto da Prefeitura.





Momentos antes da decisão do presidente do STJD nesta terça, a Ferj chegou a divulgar nova data dos jogos da dupla, com Botafogo atuando dia 27 de junho e Fluminense, dia 28. O que nenhum dos dois aceitava.





Logo depois, a Ferj atualizou a tabela, e as duas equipes entrarão em campo no domingo. Veja abaixo como ficou a tabela da 4ª rodada. Lembrando que dois jogos já foram disputados após a paralisação em razão da pandemia do novo coronavírus: Bangu 0 x 3 Flamengo e Portuguesa 0 x 0 Boavista.





Jogos da 4ª rodada, todos no domingo:





11h - Botafogo x Cabofriense - Nilton Santos

15h15 - Madureira x Resende - Conselheiro Galvão

16h - Vasco x Macaé - São Januário

19h - Fluminense x Volta Redonda - Maracanã





Após a divulgação da decisão do STJD, o Botafogo publicou nota oficial na qual informa que não vai recorrer da decisão. Ainda assim, o clube reforçou que considera a volta do Carioca neste momento um "mau exemplo" de pessoas que "perderam o bom senso".





- É constrangedor ser obrigado a competir no único país que planeja jogos de futebol convivendo com registros, em média, superiores a 1.000 mortes e 30.000 contaminações por dia. O único no mundo a iniciar partidas com essa marca de óbitos e casos. (...) Jogar com essas marcas é falta de respeito aos mortos e seus familiares. É sob um recorde fúnebre - diz a nota.





O Fluminense ainda não se pronunciou, mas internamente considerou positiva a decisão do STJD. A comissão técnica vai avaliar se o time tem condições físicas de jogar antes do dia 1 de julho.





Confira trecho da decisão do STJD:





"Por todo o exposto é que DEFIRO EM PARTE a liminar vindicada pelo Fluminense F. C. e pelo Botafogo F. R., para sustar por ora e ad referendum do Tribunal Pleno do STJD do Futebol, os efeitos da decisão do TJD/RJ, determinando assim o adiamento das duas primeiras partidas de retomada do Campeonato aprazadas para as Agremiações Requerentes, devendo as partidas serem realizadas a partir dos dias 28/06/2020 (4ª rodada da Taça Rio) e 01/07/2020 (5ª rodada da Taça Rio), ou outra data após 28.06.2020 a critério da Federação, podendo a FERJ proceder com os eventuais ajustes necessários no calendário do Torneio."





A reunião de conciliação entre clubes e federação teve início na última sexta-feira e se estendeu durante o sábado. Na noite de segunda e até a manhã desta terça-feira, a advogada Juliana Loss, mediadora apontada para tentar solução com os dirigentes, fez os últimos contatos com as partes envolvidas, mas não conseguiu acordo.

Idas e vindas na tabela

No pedido inicial, os dois queriam, além do adiamento dos jogos dos dias 22 e 25 de junho para os dias 1 e 4 de julho, uma declaração a favor de Fluminense e Botafogo para não participarem das partidas dos dias 22 e 25 de junho e ainda determinação para que a Ferj não aplicasse nenhuma penalidade aos clubes (seja pecuniária, rebaixamento, perda de pontos, exclusão do campeonato ou qualquer outra sanção prevista) por não comparecerem às partidas nessas datas.





Antes de levarem o caso à esfera nacional, a dupla entrou com recurso no TJD-RJ, mas teve seus pedidos indeferidos pelo presidente Marcelo Jucá.





No último sábado, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assinou um decreto proibindo a realização de jogos na cidade até o dia 25 de junho. Depois, o governante disse que a medida valeria apenas para Botafogo e Fluminense.





O decreto, porém, não resolveria de vez a situação dos clubes, já que a Ferj poderia reagendar os jogos ainda para junho. Durante as conversas, o Fluminense chegou a aceitar jogar nos dias 29 deste mês e 3 de julho e concordou que o Botafogo fosse a campo em 1º e 4 de julho, o que garantiria a ambos 10 dias de preparação.





O Estado Rio de Janeiro totaliza 8.933 mortes e 97.572 infectados pelo novo coronavírus.

A mediação entendeu que a marcação das partidas para os dias 22 e 25 de junho tinham sentido de retaliação aos clubes e propôs uma data em junho e outra em julho (29/6 e 2/7 para Flu, 30/6 e 3/7 para Bota). Já o máximo proposto pela Ferj, que recusou qualquer possibilidade de as equipes jogarem apenas em julho, foram os dias 25 e 28 deste mês.





Apesar de aceitarem jogar no início de julho, Flu e Bota reforçaram a posição de que são contra o retorno do futebol neste momento, mas que buscam um entendimento que possa atender os clubes de menor expressão que precisam receber as cotas de televisão.





Globo Esporte