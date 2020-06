Tevez diz que fica no Boca por mais seis meses e abre chance de se aposentar no Corinthians

(Foto: Djalma Vassão / Gazeta PRess)









Carlitos Tevez falou nesta sexta-feira, pela primeira vez, sobre a possibilidade de se aposentar no Corinthians.





Em entrevista à rádio "La Red AM 910", da Argentina, o atacante afirmou que renovará seu contrato com o Boca Juniors por seis meses e não descartou voltar em 2021 a um dos clubes em que teve sucesso – como Corinthians ou West Ham, da Inglaterra.





– Verei se me aposento em dezembro ou se vou jogar seis meses no Corinthians ou seis meses no West Ham. Deixo a chance aberta, não quero ser escravo das minhas palavras.





– Na Argentina, só jogo no Boca, isso digo sempre. Se decidir por Europa, iria ao West Ham. Nem que sejam seis meses para que me aplaudam (risos).





O contrato atual de Tevez é até 30 de junho. Na entrevista, ele afirmou ainda que aceitou o contrato curto para jogar a Libertadores e revelou que pretende doar os salários recebidos neste ano no Boca Juniors para uma ONG.





– Sigo no Boca. Será até dezembro, um contrato de seis meses. E creio que o importante é que com essa pandemia que estamos passando e muita gente sofrendo por falta de trabalho, decidi com minha família que o contrato que me ofereceu o Boca será doado a uma entidade sem fins lucrativos. Vou doar todo o meu contrato – declarou.





– Não quero nada de dinheiro, não quero nem vê-lo. Quero que vá para onde vamos destinar, poderá ajudar muitas famílias. O que quero é jogar seis meses mais e ganhar a Libertadores.





O atacante defendeu o Corinthians em 2005 e 2006, contratado pela MSI, parceira do clube na época. Pelo Timão, ele disputou 78 jogos, fez 46 gols e conquistou o Brasileirão de 2005.





Em maio, na última vez em que especulações sobre Tevez surgiram, o presidente Andrés Sanchez afirmou que ele era caro e que não acreditava em um retorno.





– Chance tem. Dá 4 ou 5 milhões de dólares por ano e ele vem. Agora eu não sei se ele quer jogar mais bola, acaba o contrato dele agora no Boca Juniors, está com 36 para 37 anos, foi um ídolo do Corinthians, grande jogador, mas não sei se ele quer sair da Argentina. Tevez é um jogador complicado, uma pessoa complicada, tem as suas convicções e acho que dificilmente ele sairia da Argentina.





Globo Esporte