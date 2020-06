Transmissões do Campeonato Espanhol terão gritos e torcida virtuais nas arquibancadas

(Foto: Miguel Ruiz/Barcelona)









Perto da volta oficial, o Campeonato Espanhol dará uma opção para os espectadores que sentem falta do barulho da torcida e da arquibancada preenchida. Javier Tebas, presidente da La Liga, revelou que as transmissões do torneio contarão com áudio e torcedores virtuais. No entanto, caso alguém prefira o som ambiente original, será possível mantê-lo.





– Estamos em uma situação excepcional, mas para nós é fundamental nos adaptar e oferecer uma transmissão pioneira aos nossos espectadores – disse Tebas, em entrevista ao canal espanhol “Movistar+”.





De acordo com Tebas, a opção estará disponível para todas as retransmissoras internacionais do torneio. Para o áudio, a La Liga contará com a mesma tecnologia usada pela EA Sports para os jogos da franquia Fifa.





Para preencher o vazio nas arquibancadas, a entidade utilizará um recurso disponibilizado por uma empresa norueguesa. A tecnologia apenas oferece uma imagem que se assemelha a vários torcedores sentados, mas imóveis e sempre nas cores da equipe mandante.





A Bundesliga também tem oferecido recurso de sons virtuais de torcida para suas retransmissoras. No entanto, ele não está disponível para todas as partidas.





O Campeonato Espanhol será retomado nesta quinta-feira, com o clássico entre Sevilla e Real Bétis, às 17h. O Barcelona entra em campo no sábado, dia 13, contra o Mallorca fora de casa, e o Real Madrid recebe o Eibar no domingo, dia 14.





Globo Esporte