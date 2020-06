Tribunal anula rebaixamento de Amiens e Toulouse, mas veta retomada do Campeonato Francês

Por Redação Blog do Esporte









O Conselho do Estado da França suspendeu nesta terça-feira (9) os rebaixamentos de Amiens e Toulouse para a segunda divisão do nacional, mas rejeitou o pedido do Lyon para que fosse retomada a temporada de futebol de 2019/2020.





Na decisão, o Conselho "confirma o final da temporada e a classificação, mas suspende os rebaixamentos". Com isso, a Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) e a Federação Francesa de Futebol (FFF) deverão reexaminar antes do dia 30 de junho o formato da Ligue 1 para 2020/2021, já que a competição passará a ter 22 equipes, e não 20 como de costume.





Amiens e Toulouse reivindicaram seus rebaixamentos a segunda divisão, após o campeonato ser suspenso por conta da pandemia do coronavírus e, posteriormente, ser encerrado em decisão realizada pela organização. Amiens foi o 19º com 23 pontos e o Toulouse foi o último, com 13 pontos em 28 jogos.





Já o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, havia pedido o retorno da competição, garantindo se tratar de "uma oportunidade formidável de retificar o erro contra o futebol francês". Aula lembrou que "o francês foi o único que decidiu cancelar" a temporada.





“Dos 55 países membros da Uefa, mais de 20 decidiram retomar seus campeonatos, e somente sete decidiram por uma suspensão definitiva", disse Aulas. O presidente do clube teme que a decisão tomada na França "leve o futebol francês a uma crise econômica e social sem precedentes".