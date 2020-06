Uber Eats se torna principal parceiro do Campeonato Francês

Por Redação Blog do Esporte









A Uber Eats, braço da Uber para entrega de comidas, se tornou o principal parceiro e patrocinador da Ligue 1, a primeira divisão do Campeonato Francês. A empresa vai estampar sua logo junto com a logo da competição a partir do dia 1º de julho.





A mudança também acontece na Ligue 2, segunda divisão francesa, que vai estampar a logo da BKT, empresa indiana de pneus off road. As novas logos foram apresentadas nessa sexta-feira (19) pela liga francesa.





"Estamos muito satisfeitos em apresentar as novas identidades visuais para nossos dois campeonatos profissionais hoje. É um primeiro passo importante que marca o lançamento da temporada 2020/2021 e a chegada de grandes marcas mundiais como parceiras principais da Ligue 1 e Ligue 2. Com Uber Eats e BKT, o futebol profissional francês continuará seu desenvolvimento na França, assim como internacionalmente. Que venha a nova temporada!”, informou Didier Quillot, diretor geral executivo da Liga Francesa de Futebol (LFP).





O formato agora da loja é na diagonal, que compõem um hexágono, símbolo da França, destacando as rivalidades históricas da competição. A nova logo será estampada na temporada 2020/2021.





"O futebol é um esporte que une todas as gerações e é um importante centro de interesse para muitos franceses e usuários do aplicativo Uber Eats. Estamos, portanto, muito felizes em nos tornar oficialmente o novo title sponsor da Ligue 1 e em escrever este novo capítulo no futebol francês. Estamos ansiosos para celebrar o amor dos fãs de futebol da Ligue 1, acompanhando-os todos os fins de semana para proporcionar a melhor experiência possível. Agradecemos calorosamente à Ligue de Football Professionnel por nos escolher para contribuir com o desenvolvimento do Campeonato Francês e dos clubes profissionais franceses", afirmou Bastien Pahus, General Manager do Uber Eats na França.