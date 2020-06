Uefa confirma Lisboa como sede única da reta final da Champions League

(Foto: Getty Images)





A Uefa anunciou nesta quarta-feira (17) que Lisboa será a sede única para a reta final da Champions League. A “Super Champions” vai acontecer em agosto, entre os dias 12 e 23. A capital portuguesa substitui Istambul que, anteriormente, tinha sido escolhida para a sede da final da competição.





Os jogos serão realizados no José Alvalade, do Sporting, e no Estádio da Luz, casa do Benfica, que será o local da final. Todos os jogos acontecerão as 16h (horário de Brasília).

Organização

Os dois estádios serão os jogos a partir das quartas de final. No entanto, ainda restam quatro jogos das oitavas de final para serem finalizados. São eles:





Manchester City x Real Madrid (ida: 2 a 1)

Bayern x Chelsea (ida 3 a 0)

Lyon x Juventus (ida 1 a 0)

Barcelona x Napoli (ida 1 a 1)





Esses jogos poderão ser realizados nas cidades de Porto e Guimarães, ambas em Portugal, ou nas sedes dos clubes mandantes. A Uefa vai definir esses locais nos próximos dias.





O calendário para o “Super 8” ficará assim:

Quartas de final: 12, 13, 14 e 15/8

Semifinais: 18 e 19/8

Final: 23/8

Desta maneira, as sedes já escolhidas para as finais foram empurradas para os anos seguintes. Istambul, que receberia a decisão desta temporada, vai sediar a decisão na temporada 2020/21, enquanto São Petersburgo ficou para 2021/22. Munique receberá em 2022/23, e Londres (Wembley) em 2023/24.





A Uefa também definiu que poderá ocorrer até cinco substituições durante o jogo, além do registro de até três novos jogadores na Lista A pelo restante da temporada, desde que os jogadores já estejam registrados e qualificados para o clube desde o último prazo de inscrição, que foi em 3 de fevereiro de 2020.