Família que treina unida, permanece unida: veja as dicas de treino em conjunto para a quarentena

A quarentena tem feito com que as famílias passem mais tempo juntas. Existem diversas formas para aproveitar positivamente esse período em conjunto e uma delas é a prática de atividade física. Exercitar-se faz bem tanto para o corpo quanto para a mente, e há treinos que podem ser feitos em dupla ou grupo, sem que sejam necessários os aparelhos das academias. Basta um espaço dentro de casa, orientação adequada e motivação.





"É inerente ao ser humano a vontade de buscar estímulos que causem sensações de bem-estar e felicidade, e quando feito de modo coletivo, com mais pessoas, essa sensação aumenta", conta Vivian Ferreira, treinadora física de uma das academias parceiras da TotalPass, empresa de benefício corporativo para a prática de atividade física.





A profissional explica que o exercício físico estreita laços, cria conexões, aproxima as pessoas e, quando feito em conjunto, estimula o trabalho em equipe e ativa o senso de auxílio ao próximo, assim como em um jogo em equipe, no qual você pensa sempre em seu parceiro de time.





Por conta de todos esses benefícios, Vivian preparou um treino que pode ser feito em família durante a quarentena. Confira o passo a passo:





Opções para aquecimento:





a) Dança: a dança é um tipo de exercício de alto gasto calórico, trabalha todos os grupos musculares, além de ser extremamente divertida e motivante.





b) Brincadeiras Infantis: Se você possui um bom espaço em sua casa, pode trazer brincadeiras para o aquecimento, como pega-pega, mãe-da-mula e rouba bandeira. Embora sejam lúdicas, elas trabalham a atenção, elevam a frequência cardíaca e também estimulam o senso de coletividade.





Após o aquecimento é hora de fazer a sequência de exercícios:





1) Abdominal em dupla: um integrante a frente do outro, ponta dos pés apoiadas. Fazer o movimento de abdominal contando em voz alta. Ao chegarem com o tronco em cima, podem combinar de bater a palma das mãos. Caso queiram complicar, podem utilizar algum objeto para segurar acima da linha da cabeça (ex: uma bola, garrafa, travesseiro) e, na sequência, transferirem o mesmo para o parceiro.





Se estiverem em mais pessoas, podem fazer abdominal, todos juntos, formando um grande círculo, com braços entrelaçados, a fim de auxiliar quem está do lado, observando se todos estão cumprindo o desafio.





2) Agachamento de mãos dadas: duas ou mais pessoas podem dar as mãos e realizarem o agachamento de mãos dadas. O movimento é simples: imagine uma cadeira atrás de você. Para que você consiga sentar deve flexionar os joelhos, trabalhando seu equilíbrio e auxiliando, também, no equilíbrio de seu parceiro. O exercício de agachamento trabalha os músculos do quadríceps, lombar e abdominal.





3) Abdução em pé: Um ao lado do outro, ou em fileiras, trabalharão a abdução lateral das pernas (abrir e unir). Apoiarão as mãos no ombro de um dos familiares, abrindo e fechando a perna. Este exercício trabalha os músculos da região do glúteo.





4) Flexão de braços: Um parceiro de costas e o outro com as duas mãos apoiadas nas costas dele. Flexionará e estenderá seus braços, utilizando o peso corporal do seu familiar para trabalhar o músculo. O ideal é que a pessoa que fará a flexão esteja com as costas apoiadas numa superfície fixa, como a parede. Se este exercício for executado por mais pessoas, todos no mesmo tempo, será um super desafio, e com certeza muito divertido também.





A prática dessa série de exercícios irá atuar na liberação de hormônios ligados ao bem-estar e prazer, ativará o gasto calórico, auxiliando na manutenção e prevenção da saúde, além da melhoria no condicionamento físico de todos os familiares envolvidos. Se exercitar em conjunto pode facilitar o aumento da motivação e ser uma boa forma de aproveitar o tempo em família.