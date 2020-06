VP do Flamengo critica MPRJ por tentar brecar flexibilização do isolamento no Rio: "Está invadindo a esfera"

(Foto: Raphael Zarko)







Vice-presidente geral do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches criticou nesta quarta-feira o Ministério Público do Rio de Janeiro por tentar brecar a flexibilização do isolamento na capital anunciada pelo prefeito Marcelo Crivella na última segunda. Dunshee escreveu sua crítica no Twitter, mas logo depois apagou a publicação.





Em contato com o GloboEsporte.com, Dunshee justificou que apagou o post porque a questão começou a virar política. Ainda assim, manteve a opinião e criticou a ação do MPRJ:





- Eu apaguei porque começou a virar questão política. Mas eu acho errado o MP atacar um plano estruturado. O STF reconheceu aos municípios o direito de fixar regras de isolamento e flexibilização. A lei federal de 06 de fevereiro assim previu. O plano é estruturado e prevê que as atividades retornarão em fases. As fases dependem de melhoria dos números da Covid e de leitos etc. O MP está invadindo a esfera de atribuição exclusiva do município, ainda mais se tratando de um plano estruturado que só avança com a melhoria da situação - disse Dunshee.





De acordo com "O Globo", o MPRJ encaminhou uma petição pedindo aplicação de multa pessoal ao prefeito Crivella, no valor de R$ 50 mil, por descumprir decisão judicial que determinou que a o município não poderia editar atos administrativos, no que diz respeito ao combate do coronavírus, em desacordo com as legislações federal e estadual vigentes.





- O prefeito, com cautela, ciência e planejamento, fez um plano para começar a flexibilizar o retorno das atividades no RJ, em fases. Coisa séria, li. Agora, vejo o MP do RJ ir a Justiça para impedir que o plano seja colocado em prática. Isso avacalha essa nobre instituição... - escreveu o VP no post, que já foi apagado.





