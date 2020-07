3M patrocina Lucas Foresti na Stock Car

A 3M é uma das marcas apoiadoras do piloto Lucas Foresti durante a Stock Car 2020, considerada a principal categoria do automobilismo que reúne os melhores pilotos do Brasil. A novidade desta edição serão as quatro corridas virtuais, onde os pilotos, por simuladores, farão campeonatos menores utilizando os carros e os gráficos idênticos aos da competição presencial.





Pelo segundo ano consecutivo, o patrocínio das áreas de Materiais elétricos, Sistemas abrasivos, Adesivos e Fitas Industriais da 3M ao Lucas, acontece não só pela performance do jovem piloto, mas também pelo fato de ser adepto da inovação e tecnologia, características que fazem parte da cultura da empresa. "É com muito prazer e admiração que somos novamente um dos patrocinadores do Lucas Foresti. Nós acreditamos na alta performance do Lucas, e temos certeza de que essa parceria seguirá nos trazendo boa visibilidade para nossas marcas e produtos, perante um público estratégico para nós", afirma João Paulo Basso, Executivo de Desenvolvimento de Negócios da Divisão Automotiva da 3M Brasil.





Este patrocínio comtempla a exposição da imagem da marca institucional da 3M no carro do piloto, além de parcerias com o atleta durante as etapas da competição. "É sempre muito importante para um piloto da maior categoria do automobilismo brasileiro estar ao lado de grandes empresas. A 3M é uma das maiores empresas do mundo, e o fato de confiarem em mim para representar a marca na Stock Car significa que minha carreira está no caminho certo. Sou um piloto jovem e aliado à experiência da 3M, teremos bons resultados, dentro e fora das pistas" comenta Lucas Foresti.