Agente diz que Bale não vai sair do Real Madrid: "É tão bom quanto os companheiros de equipe"

No dia seguinte ao fim do Campeonato Espanhol, conquistado pelo Real Madrid, o agente de Bale falou sobre a situação do jogador no clube merengue. Com apenas 100 minutos jogados na volta da competição e sem pisar em campo nas últimas sete partidas, o galês foi protagonista de momentos polêmicos escancarando a insatisfação com a reserva - como na vez em que usou máscara para cobrir os olhos enquanto a bola rolava.





Em entrevista à BBC, Jonathan Barnett disse que não há o interesse do atacante de 31 anos em deixar o Real. O agente destacou que existe um vínculo por mais duas temporadas.





- É uma grande perda que ele não esteja no time, mas não vai sair. Está muito bem, ainda tem dois anos de contrato. Está muito feliz morando em Madri e não vai a lugar nenhum.





- Zidane não quer jogar com ele. Bale é tão bom quanto o resto de seus companheiros de equipe, mas é uma decisão de Zidane. Não há ódio e Bale não tenta sobreviver a Zidane. Ele está treinando bem todos os dias, mas Zidane, que obteve sucesso, não o põe - completou Barnett.





Ainda de acordo com o agente, alguns clubes apareceram interessados, mas poucos podendo pagar pelo jogador, que, de acordo com o Marca, custa cerca de 17 milhões de euros por temporada.





- É claro que houve interesse de alguns clubes, mas não há muitos que possam se dar ao luxo de contratá-lo. Bale é um dos melhores jogadores do mundo, e os melhores não são emprestados.





