Alex Zanardi tem piora no estado de saúde, é transferido e vai para a UTI: "Condição clínica instável"

O ex-piloto de Fórmula 1 e multicampeão paralímpico Alex Zanardi foi transferido da clínica de reabilitação Villa Beretta para um hospital em Milão devido a uma instabilidade em sua condição clínica. Zanardi está na UTI do Hospital San Raffaele.





De acordo com informações divulgadas pelo Hospital Valduce (do qual pertence a clínica de reabilitação onde Zanardi estava), o ex-piloto foi transportado de forma adequada. Zanardi sofreu lesões neurológicas num acidente ciclístico em junho, ficou em coma e, tão logo sua condição se estabilizou, foi levado para a clínica Villa Beretta.





"Hoje, diante das condições clínicas instáveis ​​do paciente Alex Zanardi, após consultas adequadas com o Dr. Franco Molteni, chefe do Departamento de Reabilitação Especialista Villa Beretta, uma instalação pertencente ao Hospital Valduce, onde o paciente foi hospitalizado desde 21 de julho, e aos especialistas de referência, a transferência do mesmo foi organizada, com meios e assistência adequados, para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital San Raffaele, em Milão. Nenhuma informação adicional sobre o caso será divulgada", disse o médico Claudio Zanon."





A piora do estado de saúde do italiano vem um dia depois de o pastor italiano Luca Poli, que trabalhou como clérigo por nove anos na clínica em que Zanardi estava internado, visitá-lo e dizer que o ex-piloto tinha breves momentos de consciência.





- Às vezes ele está acordado, às vezes ele não está. Ele estava muito cansado quando foi transferido de Siena para aqui. Eu pude vê-lo por um momento. Não fui capaz de agarrar a mão dele, porque precisamos manter distância dos pacientes nesses momentos - disse Poli.





Alex Zanardi foi atropelado por um caminhão no dia 19 de junho durante uma reunião com outros ciclistas numa estrada nas proximidades de Siena, na Itália. Além de uma cirurgia de emergência no dia do acidente, o italiano ficou em coma induzido, respirando com a ajuda de aparelhos, e só foi transferido para a clínica de reabilitação quando teve uma estabilização de suas condições.





Piloto de Fórmula 1 entre 1991 e 1994, e depois em 1999, Zanardi se sagrou bicampeão da Fórmula Indy em 1997 e 1998, mas perdeu as pernas num gravíssimo acidente em 2001, na Alemanha. Depois, com carros adaptados, passou a disputar corridas de turismo, mas sua consagração definitiva veio no ciclismo paralímpico, com seis medalhas em Jogos Paralímpicos (das quais quatro de ouro, duas na Rio 2016) e 18 em Mundiais da modalidade.





Globo Esporte