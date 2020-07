Animado com retorno do futebol nos Estados Unidos, Judson projeta estreia no MLS is Back Tournament

(Foto: Divulgação/San Jose Earthquakes)









Criado para marcar a retomada da Major League Soccer na temporada em que a liga completa 25 anos, o MLS is Back Tournament será disputado entre os dias 8 de julho e 11 de agosto. Todas as partidas do campeonato ocorrerão no complexo esportivo da Disney, em Orlando — cidade onde as equipes estão concentradas desde junho.





As 26 conferências que compõem a liga foram divididas em seis grupos, cinco deles com quatro times e apenas um com seis. Cada equipe fará três partidas na primeira fase. Os dois líderes de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam para os mata-matas.





Na sexta-feira (10), às 22h (horário de Brasília), o San Jose Earthquakes fará a sua estreia no MLS is Back, diante do Seattle Sounders. Os Quakes contam com um brasileiro em seu elenco. Trata-se do volante Judson. O jogador, ex-América de Natal e Avaí, se mostra animado com o retorno do futebol nos Estados Unidos.





“As expectativas são as melhores possíveis. Chegamos há uns 15 dias, estamos nos adaptando ao clima e treinando muito forte para chegar bem na estreia. O elenco está confiante e esperamos poder realizar um ótimo torneio”, ressaltou o volante, de 27 anos.





Primeiro adversário do San Jose Earthquakes no MLS is Back, o Seattle Sounders tem sido uma das potências do futebol norte-americano nos últimos anos. A equipe é a atual campeã da MLS e vem de duas conquistas do torneio nas últimas quatro edições. Focado na estreia, Judson projeta o duelo com o time de Seattle.





“Teremos uma partida difícil pela frente, contra o atual campeão da MLS e uma das principais equipes do país nos últimos anos. Esse é aquele tipo de jogo onde um erro pode definir o placar. Por isso precisamos estar atentos do primeiro ao último minuto. Ao meu ver, temos um elenco qualificado e com totais condições de conquistar um bom resultado na estreia”, finalizou Judson, que chegou ao San Jose Earthquakes na última temporada e soma 33 partidas pela equipe.





AV Assessoria