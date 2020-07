Apesar de crise na Ferrari, Vettel diz que não vai antecipar saída: "Nem passa pela minha cabeça"

(Foto: Bryn Lennon/Getty Images)









A Ferrari vive o pior começo de temporada desde 2010, quando o novo sistema de pontos foi implementado na F1. O carro não mostra potencial aerodinâmico ou na parte de motorização. Para piorar, o clima com a saída de Sebastian Vettel ficou pesado dentro do time. E a batida provocada por Charles Leclerc no companheiro, que promoveu o abandono duplo no GP da Estíria, não ajudou muito. Ainda assim, o tetracampeão diz não haver a possibilidade de ele abandonar o time antes do fim do campeonato de 2020.





- Não, eu não vou fugir. Eu tenho algo para provar a mim mesmo e por isso que estou aqui. Muita gente se doou por mim dentro do time nos últimos anos. E por respeito, eu quero devolver esse apoio em um final que valha a pena. Então nem passa pela minha cabeça abandonar o desafio. Claro que, agora, meu futuro está aberto. Então tudo é possível - desabafa o alemão.





Vettel diz que não tem interesse em ficar na categoria apenas para seguir correndo ou por dinheiro. A continuidade dele na F1 depende de um projeto sólido e um carro competitivo





- Se surgir uma proposta de um carro bom, então ficarei interessado. Se não acontecer, certamente eu não sou o tipo de cara que vai ficar na F1 apenas para correr ou para ganhar dinheiro. Essas nunca foram minhas intenções - explica.





O piloto da Ferrari diz que hoje suas opções são "permanecer na F1, dar um tempo ou se aposentar" e admite que essa é uma grande pergunta que ele mesmo se faz a respeito do seu futuro.





- Eu não sei fazer outra coisa na vida. Automobilismo é a minha vida! Agora as coisas estão fora do meu controle, mas certamente eu estou pronto para os desafios e para superar esse momento também - afirma.





A Ferrari viveu neste domingo um de seus pontos mais baixos nos últimos anos na Fórmula 1. Logo na primeira volta do GP da Estiria, Charles Leclerc errou a freada para a curva 3 do traçado de Spielberg e atingiu o carro do companheiro Sebastian Vettel. O carro do alemão teve a asa traseira arrancada, enquanto o do monegasco teve danos no assoalho. O abandono duplo deixou a Ferrari numa modesta quinta posição no Mundial de Construtores, com 19 pontos - a Mercedes lidera com 80.





Globo Esporte