Após adiamento devido ao Covid-19, Vietnã tem planos de realizar GP de F1 em novembro

Inaugurado em fevereiro, o circuito de Hanoi, capital do Vietnã, ainda não pôde receber seu primeiro grande prêmio da Fórmula 1 na temporada 2020 devido a pandemia de Covid-19. No entanto, os organizadores da corrida avaliam a possibilidade de que o autódromo receba, ainda neste ano, a primeira prova da categoria no país.





A questão foi debatida durante um encontro com a mídia local com o diretor da prova, Nguyen Duc Chung. Em um áudio obtido pela agência internacional "Reuters", Chung definiu o fim de novembro como o período previsto para a provável realização da corrida:





- Estamos avaliando todas as questões relacionadas ao vírus e vamos discuti-las com os organizadores. Esperamos que a corrida possa ser realizada pelo fim de novembro.





A prova de estreia no país do sudeste asiático estava marcada para 5 de abril. No entanto, a irrupção de dezenas de casos de infecção por coronavírus na localidade motivou o adiamento da corrida, no momento em que o Vietnã registrou 35 casos da doença. O adiamento foi confirmado pela Fórmula 1 em 13 de março, junto à decisão de também suspender o GP do Barein.





A categoria anunciou a realização do GP do Vietnã no fim de 2018. As obras, iniciadas no ano seguinte, levaram 11 meses para serem concluídas, no fim de fevereiro de 2020. O circuito, projetado pelo arquiteto alemão Hermann Tilke, tem 5,6 km de extensão, com reta de 1,5 km e 22 curvas.





Até o momento, apenas oito corridas na Europa foram confirmadas no calendário de 2020. Depois do GP da Áustria no último domingo, a F1 terá a segunda etapa da temporada no mesmo circuito de Spielberg, com a prova sendo batizada de GP da Estíria, região na qual fica o autódromo.





Globo Esporte