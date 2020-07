Após jogo adiado e isolamento de cinco dias, Fuenlabrada anuncia mais 12 casos positivos para Covid-19

(Foto: Getty Images)











O surto da Covid-19 dentro do Fuenlabrada, clube da segunda divisão espanhola, se ampliou mesmo com o elenco em isolamento há cinco dias na cidade de Corunha. O clube anunciou neste sábado que mais 12 funcionários testaram positivo para a doença, sendo oito pessoas que fazem parte da delegação que viajou e outras quatro que permaneceram em Madri.





Desta forma, o número de casos de infecção pelo novo coronavírus chega a 28 dentro da equipe, que ainda disputa uma vaga nos playoffs que decidirão quem subirá para a primeira divisão espanhola. O clube se manifestou através de comunicado oficial, no qual aponta que as oito pessoas que testaram positivo e estão em Corunha haviam testado negativo na semana passada, antes da viagem, e não estiveram em contato desde então.





A nota também diz que, entre os 12 casos, duas pessoas haviam apresentado anticorpos contra a doença anteriormente. Duas pessoas próximas de funcionários também testaram positivamente. Um dos funcionários que testou positivo na última semana precisou ser hospitalizado depois de um desmaio, mas não apresenta sintomas grave, apresentando estado de saúde estável.





- Queremos expressar nossa profunda dor e preocupação com os resultados dos últimos testes de PCR realizados, que mostram um total de 28 positivos no CF Fuenlabrada - diz o comunicado.





O jornal "As" relatou neste sábado as reclamações por parte dos funcionários do Fuenlabrada com o tratamento recebido no hotel Hotel Finisterre, onde estão em Corunha. A publicação afirma que a delegação não teve toalha e lençóis trocados nos últimos cinco dias, além de não ter materiais de higiene repostos neste período.





O tratamento pouco dedicado vem sendo dado não só aos funcionários infectados, mas para toda a delegação. O jornal frisa, inclusive, que é possível ver jogadores pendurar roupas íntimas nas janelas para secar. O clube estaria incomodado pelo fato de que, apesar do isolamento necessário para os infectados, há um exagero na ausência de cuidados por parte do hotel, inclusive na alimentação.





A delegação do Fuenlabrada está em isolamento total no hotel desde a última segunda-feira, quando chegou a Corunha para enfrentar o Deportivo La Coruña na terça-feira. A descoberta dos casos positivos impediu o retorno da delegação para Madri, e a partida foi adiada.





Impasse pode "inchar" segunda divisão





O surto da Covid-19 no Fuenlabrada também causou um impasse na esfera esportiva e pode inchar a segunda divisão espanhola na temporada 2020/21. Tudo porque o adiamento do confronto contra o La Coruña na última rodada gerou protestos por parte das equipes envolvidas na disputa contra o rebaixamento e por um lugar nos playoffs de acesso a La Liga.





La Coruña cai para a terceirona na Espanha, após ter jogo adiado por sete casos de Covid-19 no rival

O Deportivo, que teve rebaixamento confirmado pelos resultados dos rivais, entrou com um recurso junto ao Comitê de Competição solicitando o cancelamento de toda a última rodada e também pediu, na última sexta, que a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) que suspenda a Segunda Divisão, paralisando o processo de promoção e descenso até a conclusão do processo.





O Numancia - que também foi rebaixado - apresentou uma reclamação à RFEF e a La Liga por "interferência séria" na competição. O presidente do clube pediu que a segunda divisão tenha 24 equipes, em vez de 22, na temporada 2020/21. Elche e Rayo Vallecano, que disputavam com o Fuenlabrada um lugar nos playoffs de acesso, também fizeram queixas alegando falta de equidade caso o jogo seja realizado em outra data.





Globo Esporte