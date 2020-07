Atalanta fica na frente duas vezes, mas Juventus busca empate com gols de Cristiano Ronaldo

Por mais que a Atalanta tenha sido valente e feito um belíssimo primeiro tempo, a Juventus ainda é quem distribui as cartas no Campeonato Italiano. Com dois gols de Cristiano Ronaldo, ambos em cobranças de pênalti, a Velha Senhora buscou o empate por 2 a 2, neste sábado, em Turim, aos 45 minutos da etapa final, e abriu vantagem na liderança após 32 rodadas. Zapata e Malinovskyi marcaram para o time de Bérgamo, que viu sua série de 11 vitórias seguidas ser interrompida.





A Juventus se aproximou do nono título italiano consecutivo. Ela tem agora 76 pontos, oito a mais do que a Lazio, que perdeu em casa para o Sassuolo neste sábado. A Atalanta, que por um instante chegou a sonhar com uma diferença de seis pontos para o líder, é a terceira, com 67. Restam seis rodadas, portanto, 18 pontos em disputa. Só uma grande zebra pode mexer no rotineiro hábito da Juve em levantar troféus.





Cristiano Ronaldo se aproximou de vez de Ciro Immobile na artilharia do Italiano. Aos 35 anos, o camisa 7 da Juve tem agora 28 gols, contra 29 do atacante da Lazio. Os dois, que somam 11 gols de pênalti cada, só marcaram menos do que o polonês Lewandowski, do Bayern, nas top-5 ligas da Europa.





A Atalanta praticamente viu o sonho de título escapar no fim, mas sabe que a temporada já vem sendo muito acima das expectativas. O time de Gian Piero Gasperini somava 11 vitórias consecutivas até o empate deste sábado, numa noite em que definitivamente não foi pior do que seu adversário. Está nas quartas de final da Liga dos Campeões (enfrentará o PSG) e caminha também para garantir uma vaga na próxima temporada (tem 13 pontos a mais do que a Roma, quinta colocada).





O perfil de estatísticas Opta traz a informação: a Atalanta marcou pelo 20º jogo seguido na Série A, a melhor marca do clube desde a temporada 1955/56 (quando balançou as redes em 23 partidas). Os próximos compromissos serão Brescia (casa), Verona (fora), Bologna (casa), Milan (fora), Parma (fora) e Inter de Milão (casa).





Globo Esporte