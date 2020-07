Athletico atropela o Londrina na Baixada e se classifica para a semifinal do Paranaense

(Foto: Maurício Mano/Athletico)







O Athletico está na semifinal do Campeonato Paranaense. O Furacão atropelou o Londrina com uma goleada por 5 a 0, na Arena da Baixada, nesta quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final – a partida de ida tinha ficado em 1 a 1. Nikão e Bissoli (duas vezes cada) e Marquinhos Gabriel marcaram os gols do Rubro-Negro, todos no primeiro tempo.





Como fica





Classificado, o Athletico vai enfrentar o FC Cascavel nas semifinais. O primeiro jogo será na Arena da Baixada e deve ser marcado para o próximo domingo. A volta será no estádio Olímpico Regional, em Cascavel.





Foi um passeio do Athletico. Com domínio total, o Furacão foi chegando naturalmente aos gols e liquidou a partida já no primeiro tempo. Nikão, de voleio, fez um golaço e abriu o placar aos três minutos. Marquinhos Gabriel ampliou aos seis, Nikão fez mais um aos 20, e Bissoli marcou o quarto e o quinto do Rubro-Negro, aos 39 e aos 41. O Athletico ainda perdeu várias chances. Já o Londrina quase nada vez.





Com mudanças, o Londrina voltou melhor no segundo tempo e conseguiu equilibrar mais as ações da partida. O Athletico diminuiu o ritmo, mas mesmo assim criou as melhores chances. Aos 10, Bissoli chutou e parou no goleiro Matheus Albino. Aos 32, Nikão mandou uma bomba, e a bola explodiu no travessão. O jogo seguiu sem emoções, e o Athletico garantiu a vaga.





Tubarão na Série C





O Londrina se prepara agora para o início da Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia será contra o Criciúma, no dia 10 de agosto, uma segunda-feira, às 20h, no estádio VGD.





Foi a maior goleada do Athletico na temporada 2020. Na oitava rodada, a equipe goleou o Cascavel CR por 5 a 1, também com o time principal. A maior goleada recente continua sendo maior o 8 a 2 no Toledo, em março de 2019, no estadual. Leia mais.





Globo Esporte