Atlético-MG anuncia contratação do zagueiro Junior Alonso, que pertencia ao Lille

(Foto: Divulgação Boca Juniors)









Junior Alonso é do Galo! O Atlético-MG acertou a contratação do zagueiro paraguaio, ex-Boca Juniors, na manhã desta quinta-feira. O anúncio oficial foi feito pelo presidente Sérgio Sette Câmara, por meio do Twitter. O vínculo é de quatro anos, e o Galo acertou a aquisição de 100% dos direitos econômicos por 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões).





A contratação do paraguaio, de 26 anos, já estava engatilhada pelo Galo desde o fim do mês passado, mas a diretoria aguardava o término do vínculo dele com o Boca Juniors, o que aconteceu na última terça-feira.





Canhoto, o zagueiro foi revelado nas categorias de base do Cerro Porteño, clube em que chegou ao profissional em 2013 e ficou até 2016, quando foi negociado com o Lille. Vestiu a camisa do clube francês por duas temporadas, até ser emprestado ao Celta de Vigo, da Espanha, e por último ao Boca Juniors. Alonso defendeu a seleção paraguaia na Copa América do ano passado, no Brasil.





Alonso foi um pedido de Jorge Sampaoli, que solicitou zagueiros rápidos e de bom passe para reforçar o elenco alvinegro. Além do paraguaio, o Galo também fechou com Bueno, zagueiro brasileiro que fez carreira no futebol japonês.





Com a contratação, o treinador argentino terá as seguintes opções para a zaga do Atlético no Brasileirão: Igor Rabello, Gabriel, Réver, Junior Alonso e Bueno. O garoto Gustavo Henrique, da equipe de transição, também treina com o time profissional desde o início do ano.





Junior Alonso é o sexto reforço do Atlético desde o início da pandemia. Antes, o clube fechou com os volantes Léo Sena e Alan Franco, com o zagueiro Bueno e com os atacantes Marrony e Keno. O Galo ainda procura um camisa 9 no mercado e tem Nahuel Bustos como plano A, mas ouviu um "não" do Talleres, após apresentar proposta pouco superior a R$ 20 milhões.





Globo Esporte