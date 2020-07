Bangu rebate declarações de Autuori sobre crise de clubes cariocas

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)





Por Redação Blog do Esporte









O Bangu rebateu fortemente as declarações do técnico do Botafogo, Paulo Autuori, que concedeu entrevista ao programa “Bem, Amigos”, do SporTV. Na ocasião, Autuori apontou a crise financeira de clubes pequenos do estado como justificativa para o retorno do Campeonato Carioca.





"Um dos argumentos de que o futebol carioca deveria voltar rápido é porque os clubes pequenos precisavam dos valores dos direitos televisivos e tal. Precisa do dinheiro. Só para dar um exemplo, o Bangu, que por acaso o presidente da Ferj foi presidente do Bangu, ficou 25 dias em um hotel para poder treinar. E o primeiro jogo dele foi justamente com o Flamengo. Parece-me que 25 dias em um hotel para equipes com problemas financeiros é complicado em um momento como esse”, disse Autuori.





Como resposta, o Bangu rebateu as declarações, dizendo que Autuori emitiu "declarações infundadas, irresponsáveis, levianas e distantes da verdade (...), proferidas em determinado programa de televisão sobre a existência de colaboração financeira do ex-presidente Rubens Lopes na atual gestão do Bangu AC, fato imaginado talvez sob o efeito de algum alucinógeno ou clara má intenção”.





Por fim, o clube carioca ironizou o Botafogo desejando “sucesso” na temporada e que o clube “consiga conquistar posições melhores do que um 15º lugar no Campeonato Brasileiro e quiçá o título que há um quarto de séculos não sabe o que seja”.





Confira a nota completa: