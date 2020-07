Barcelona oferece Griezmann à Juventus e pode ter Rabiot e Douglas Costa, diz TV

Foto: Getty Images









O desempenho abaixo do esperado a recém-criada crise com o técnico Quique Setién podem afastar Griezmann do Barcelona depois de apenas uma temporada no clube. As especulações de uma possível saída do francês nos próximos meses ganharam força nesta semana, e a Juventus agora seria outro time no radar. O próprio Barça teria oferecido Griezmann ao clube, segundo a "RAI".





O jornalista Paolo Paganini, da emissoria italiana, afirmou que o Barcelona aproveitou a boa relação criada com a diretoria da Velha Senhora na negociação casada envolvendo Arthur e Pjanic. Então, teria oferecido Griezmann - pensando em ter, em contrapartida, Rabiot e Douglas Costa. Outros gigantes, como PSG, Arsenal, Manchester United e Inter de Milão também estariam no radar do francês.





A informação repercutiu na imprensa espanhola, que indicou que os empresários do jogador de 29 anos devem se reunir com a diretoria do Barcelona nos próximos dias. O futuro de Griezmann fora do Camp Nou passou a estar em pauta com sua menor utilização nos últimos tempos com o técnico Quique Setién, que escancarou uma crise no clássico contra o Atlético de Madrid, na última terça-feira.





Na ocasião, Setién colocou Griezmann em campo aos 44 minutos do segundo tempo, e o astro só atuou por três minutos justamente diante de sua ex-equipe. A substituição foi motivo de perguntas na entrevista coletiva depois do jogo, quando o técnico afirmou que não devia desculpas ao jogador. Na sequência, o pai de Griezmann veio a público dizer que Setién "não tinha a chave do caminhão", referindo-se a um mau relacionamento com o elenco.





Em sua primeira temporada no Barcelona, Griezmann sofreu para se adaptar ao estilo da equipe e acabou se tornando apenas mais um coadjuvante no ataque, quando esperava-se que ele tomaria o protagonismo junto a Messi. O francês jogou 43 partidas e marcou apenas 14 gols.





Desde a retomada do Campeonato Espanhol em meio à pandemia do novo coronavírus, Griezmann atuou nas seis partidas - mas foi reserva em três delas. Contra o Celta, foi a campo faltando nove minutos para o fim do jogo. E, diante do Atleti, só atuou nos acréscimos.





Globo Esporte