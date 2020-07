Barcelona vence Villarreal com golaços de Suárez e Griezmann e ameniza crise

(Foto: Albert Gea/Reuters)







Goleada, golaços, boas atuações de Messi e Suárez e Griezmann inspirado. O Barcelona amenizou a crise e aliviou a semana de polêmicas com uma vitória por 4 a 1 em cima do Villarreal, fora de casa, que o manteve a quatro pontos do líder Real Madrid. O time de Quique Setién teve seu melhor desempenho desde a volta do futebol na Espanha. E o sonho do título espanhol segue vivo.





O Barcelona chegou aos 73 pontos e continua a quatro do líder Real Madrid. A vitória deste domingo evita qualquer chance do rival ser campeão na próxima rodada. Faltam quatro jogos para o fim do Campeonato Espanhol, e os catalães precisam tirar cinco pontos para o título. O Barça volta a campo na quarta, no Camp Nou, contra o Espanyol. O Real recebe o Alavés na sexta. O Villarreal, quinto colocado, tem 54 pontos e pega o Getafe. Veja a tabela completa!





A grande novidade da partida foi a presença de Griezmann, titular após ser reserva em três das quatro últimas rodadas. E ele deu a resposta logo aos três minutos de jogo. Pressionou Pau Torres após cruzamento de Alba, e o zagueiro do Villarreal fez contra. O Submarino Amarelo empataria com o artilheiro Gerard Moreno (seu 16º gol na liga), pouco depois em contra-ataque. Mas os donos da casa pararam por aí. O Barcelona respondeu bem. Com beleza.





O Barcelona se recolocou no jogo depois que Messi arrancou do meio, passou pela marcação e entregou para Suárez, em lindo chute de primeira, acertar o ângulo. No fim da primeira etapa, o camisa 10 serviu Griezmann com toque de calcanhar. O francês manteve o nível do lance: de cobertura, encobriu Asenjo e fez o terceiro. O Villarreal não aguentou o ritmo do jogo, e no início da segunda etapa, o quarteto ofensivo da equipe já havia sido substituído. No final, Ansu Fati, que saiu do banco, fez o quarto com chute rasteiro da entrada da área: 4 a 1. O goleiro da equipe mandante, Asenjo, ainda seria eleito melhor em campo, com nove defesas difíceis.





