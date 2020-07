Botafogo-SP aguarda Federação para repor jogadores para reta final do Paulista

(Foto: José Bazzo/Agência Botafogo)





Por Redação Blog do Esporte









O Botafogo-SP teve quatro baixas para a sequência final do Campeonato Paulista. Didi, Willian Oliveira, Marcos Vinicius e Andrion deixaram o clube antes do retorno da competição após a pandemia do novo coronavírus. Agora, o clube espera repor essas peças para escapar da zona de rebaixamento.





Em entrevista ao Globo Esporte, o técnico Claudinei Oliveira disse que o clube adotou uma posição mais cautelosa no mercado, mas que o treinador espera novas contratações para completar o elenco.





“Estamos pensando no Paulista com muita responsabilidade. Em primeiro lugar, temos que repor o que perdemos para a retomada, que foram o Didi, o Willian Oliveira e o Marcos Vinicius [além do zagueiro Andrion, que não foi citado pelo técnico]. Então são posições que queremos e vamos tentar repor, mas não sabemos quando isso será feito”, afirmou o treinador.





Claudinei também explicou que aguarda um posicionamento da Federação Paulista de Futebol (FPF) sobre a possibilidade de novas inscrições de jogadores.





“Primeiro precisamos saber quando vai terminar o Paulista, porque até então, apesar de o presidente da FPF ter dado algumas entrevistas, ele não cravou que vai mudar o regulamento e permitir novas inscrições de jogadores, então vamos aguardar”, disse.

Pandemia

A equipe tricolor ainda não sabe quando poderá voltar aos treinamentos. A cidade de Ribeirão Preto continua na fase “vermelha” do plano estadual de quarentena, onde as atividades consideradas não essenciais estão proibidas, como é o caso de treinos de clubes profissionais.





Segundo o prefeito de Ribeirão, Duarte Nogueira, o retorno das atividades neste momento é inviável.





“Não cabe à prefeitura autorizar ou não autorizar. Se a prefeitura tivesse autonomia, nós certamente já teríamos feito isso. O governo do Estado determinou que os times só poderiam treinar nas áreas onde houver a fase laranja ou superiores. Como Ribeirão Preto está na fase vermelha, o governo do estado impede que os times trabalhem nas 26 cidades da nossa região”, explicou o prefeito.





Ribeirão chegou a estar na fase “laranja” do plano estadual, mas precisou retornar a “vermelha” devido ao aumento de casos da Covid-19 e a lotação de quase 100% dos leitos de UTIs disponíveis para a doença.





Uma solução para o clube seria treinar em outra cidade fora da região de Ribeirão Preto. Barretos, Araraquara e São José do Rio Preto seriam algumas possibilidades. No entanto, alguns dirigentes acreditam que a solução seria inviável devido a algumas regras de protocolo, como número máximo de atletas na mesma academia e a hospedagem sem aglomeração.