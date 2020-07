Botafogo-SP é contra retorno do Campeonato Paulista no dia 22 de julho

(Foto: Agência Botafogo)







O Botafogo-SP se mostrou contra o retorno da série A1 do Campeonato Paulista, marcado para o dia 22 de julho. A cidade de Ribeirão Preto continua na fase “vermelha” do plano estadual, onde só os serviços essenciais podem funcionar. Com isso, treinos estão proibidos até o momento.





Em coletiva de imprensa no dia 8 de julho, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que o Paulistão (ao menos a primeira divisão) irá retornar no dia 22.





“No dia 22 de julho, vai acontecer a primeira rodada do Campeonato Paulista. O Paulistão foi paralisado faltando seis rodadas para chegar ao final. A previsão é de que a final seja disputada possivelmente no dia 8 de agosto, sábado, e no dia seguinte, ao que tudo indica, começa o Campeonato Brasileiro”, disse o governador.





Em resposta, o Pantera emitiu uma nota nessa quinta-feira (9) explicando porque é contra o retorno da competição.





O Botafogo Futebol SA. (“BFSA”) vem por meio desta nota esclarecer suas considerações e posicionamento adotados na reunião do Conselho Técnico do Campeonato Paulista Série A1 realizada na data desta quinta-feira (9).





1. O retorno do campeonato estadual neste momento, em condições sanitárias piores comparadas ao momento de sua interrupção, se dá de forma precipitada e insensível aos desafios e riscos que a sociedade – e em particular o torcedor – enfrenta em razão da evolução do número de casos da COVID-19 no Estado de São Paulo;





2. É sabido e constantemente divulgado pelos órgãos de imprensa que tais desafios e riscos são especialmente dramáticos no interior do Estado, onde se localizam nove dos 16 clubes participantes da competição, e por consequência seus torcedores. Vale lembrar que a grande maioria das cidades do interior do Estado está classificada na “Fase Vermelha do Plano de Enfrentamento do Coronavírus”, a de maior restrição;





3. A região de Ribeirão Preto é uma das mais afetadas, com a possibilidade de implementação de lockdown pela prefeitura, tendo o BFSA ficado impedido de realizar treinamentos regulares com seu grupo de atletas por determinação dos Poderes constituídos;





4. É de pleno conhecimento que o BFSA não podia realizar seus treinamentos em Ribeirão Preto. Além da recorrente prestação de informações, no dia 01 de julho o site oficial da própria FPF divulgou matéria com o seguinte título: “Sem definir local, Botafogo mantém os testes físicos e treino online”, indicando que “cidade de Ribeirão Preto está na fase vermelha de classificação do governo e treinamentos não foram liberados”, embora a matéria tenha sido posteriormente retirada do ar;





5. Somado a isso, no dia 23 de junho o BFSA iniciou a coleta de testes nos termos do Protocolo de Retomada da FPF e identificou que 14 de seus membros testaram positivo para COVID19, sendo 9 deles atletas de seu elenco profissional, todos imediatamente afastados e impedidos de realizar os testes físicos estabelecidos no referido protocolo, que se iniciaram no dia 01 de julho. Todos os resultados dos testes e informações complementares foram definitivamente encaminhados à FPF.





6. Não obstante, e após reconhecer que o retorno aos jogos do Campeonato Paulista fora deliberado mesmo contra a nossa opinião e vontade, entendemos que seria desejável que tal retorno ocorresse de forma a respeitar a saúde e integridade física dos atletas. Valores que, a nosso ver, não estão sendo respeitados;





7. Foi tratado e sustentado pela coordenação médica da FPF – juntamente com especialistas de todos os clubes -, o prazo mínimo de 30 dias para a preparação e condicionamento físico para o retorno de partidas competitivas, sob risco de, na inobservância deste período, afronta e desrespeito à integridade física dos atletas;





8. Por tais motivos, o BFSA se posicionou no Conselho Técnico da FPF no sentido de adiar o retorno da competição, de forma a garantir o respeito a tais valores e a igualdade técnica entre todas as equipes participantes;





9. O clube considera inadequadas, e potencialmente ilegais, as alterações de regulamento deliberadas na reunião desta quinta-feira, em especial a que modificou a data de inscrição, cujo prazo já havia sido encerrado antes mesmo da interrupção do Campeonato Paulista, configurando clara afronta ao artigo 9º do Estatuto do Torcedor, razão pela qual o BFSA assumiu posição contrária;





10. O BFSA não medirá esforços para buscar junto aos órgãos competentes a preservação de seus direitos, bem como a garantia da igualdade, do fair play desportivo e do equilíbrio competitivo entre os clubes na estrita forma que estabelece o artigo 40 do Regulamento Geral de Competições da própria FPF;





11. O BFSA informa, por fim, que dará início imediatamente aos treinamentos em grupo e já tem uma audiência agendada com a prefeitura de Ribeirão Preto para a data de amanhã, 10 de julho, para entendimentos a respeito dos protocolos sanitários.