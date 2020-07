Campeão do Mundo com a Alemanha em 2014, Schürrle se aposenta do futebol aos 29 anos

(Foto: Sergei Savostyanov\TASS via Getty Images)









Poucos dias após rescindir o contrato com o Borussia Dortmund, o atacante Andre Schürrle resolveu se aposentar do futebol, aos 29 anos. A decisão veio à tona em entrevista exclusiva publicada nesta sexta-feira pela revista "Spiegel". Um dos personagens da goleada de 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil, na Copa de 2014, o jogador alegou que se sentia muitas vezes sozinho, e que os momentos de baixa se tornavam cada vez mais profundos.





- Você sempre tem que desempenhar um determinado papel para sobreviver no negócio, caso contrário vai perder o seu emprego e não vai conseguir uma nova oportunidade - comentou Schürrle.





"A decisão foi amadurecendo dentro de mim por um bom tempo. Eu não preciso mais de aplausos", declarou o atacante.





Schürrle tinha contrato com o Borussia Dortmund, mas havia sido emprestado nesta temporada ao Spartak Moscou. Antes disso, o atacante passou por Fulham, o próprio Dortmund, Wolfsburg, Chelsea, Bayer Leverkusen e Mainz, onde começou a carreira.





Ele defendeu a seleção da Alemanha desde a categoria sub-19, em 2008. Passou por todas as divisões até chegar à principal em 2010. Pela "Nationalmannschaft", ele disputou 57 jogos e marcou 22 gols. O ponto alto foi a conquista da Copa do Mundo de 2014, no Brasil - foi dele o passe para o gol de Götze. Sua despedida da seleção foi em 2017.





Além do Mundial, ele tem no currículo um título do Campeonato Inglês (2014/15) e duas Copas da Alemanha. Ele disputou 207 jogos pelo Campeonato Alemão, e marcou 51 gols. Na Premier League, foram 68 partidas e 17 gols feitos.





