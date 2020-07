Campeonato Francês define datas para a temporada 2020/21

(Foto: Getty Images)







O Campeonato Francês já tem data para começar a temporada 2020/21. A Ligue 1 terá início no dia 23 de agosto, mesma data da final da Liga dos Campeões. A última rodada do Francês acontecerá no dia 23 de maio de 2021.





A organização da competição definiu, durante uma videoconferência no final de junho, que manterá a primeira divisão com 20 clubes. Sendo assim, foi confirmado o rebaixamento de Amiens e Toulouse.





“A votação foi feita após analisar os desafios de se realizar o Campeonato Francês com 20, 21 ou 22 clubes na temporada 2020/2021. E examinamos também questões como a saúde dos jogadores, os impactos financeiros e os contratos de transmissão dos jogos”, informou a LFP em um comunicado oficial.





Ainda mesmo desta reunião, a Liga de Futebol Profissional da França (LFP) recusou o pedido do Lyon de retomar a temporada 2019/20. Com isso, o PSG se sagrou campeão do torneio.

Nova temporada

Com o início do campeonato marcado para o mesmo dia da final da Champions, os jogos de PSG e Lyon foram adiados para data a ser definida. Aliás, o campeonato ainda não definiu as datas e horários exatos das partidas, apenas indicando se os duelos acontecerão no fim ou meio de semana. A primeira rodada será marcada pelos confrontos de Bordeaux x Nantes e Olympique x Saint-Étienne.





O campeonato foi interrompido no dia 13 de março devido a pandemia do novo coronavírus. Com a decisão do governo francês de suspender eventos esportivos antes de julho, a Ligue 1 decidiu encerrar o campeonato faltando dez rodadas para o término. Garantiram o acesso a primeira divisão as equipes do Lorient e Lens.