Carvalhal elogia o Flamengo e fala em proteger família antes de decisão; Braga diz ter acordo com o técnico

(Foto: Getty Images)









Um dos alvos da diretoria do Flamengo no processo de escolha do sucessor de Jorge Jesus, Carlos Carvalhal ainda não disse "não" ao clube brasileiro. Ao menos foi o que garantiu o ex-comandante do Rio Ave em entrevista à "Sky Sports" publicada na manhã desta terça-feira. Mas, enquanto ele diz que ainda tomará uma decisão quanto ao convite feito pelo Rubro-Negro, o presidente do Braga, Antônio Salvador, afirmou à "Rádio Globo" que fechou um acordo com o o treinador, informação confirmada pelo ge.





- É um dos maiores clubes do mundo, 95% dos técnicos do mundo aceitariam esse desafio. Eu tenho que tomar uma decisão e preciso conversar com minha família. Precisamos viver com a realidade, e minha decisão não será apenas sobre futebol - disse Carvalhal à "Sky".





Carvalhal esteve reunido com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e Bruno Spindel na última segunda-feira. O profissional deixou claro que a pandemia do novo coronavírus, que segue fazendo, em média, mais de 1 mil vítimas diárias no Brasil, pesará na sua decisão, citando a necessidade de "proteger a família". Segundo a "Sky", a preocupação são os pais idosos e dois filhos diabéticos.





- Vou tentar antecipar o que acontecerá com o coronavírus em outubro, novembro e dezembro. E tentar encontrar a melhor maneira de dar um próximo passo importante na minha carreira, mas ao mesmo tempo proteger minha família.





Carlos Carvalhal indicou ter "diferentes propostas de diferentes partes do mundo" e que "há muitas perguntas" que precisa levar a seus familiares, para depois decidir seu futuro. Sem grandes clubes em seu currículo, ele entrou no radar do Flamengo pelo bom desempenho do Rio Ave, que conseguiu uma histórica vaga na próxima Liga Europa, apresentando um bom futebol na temporada. E o técnico se disse feliz justamente por chamar a atenção por um fator além do resultado.





- É por isso que estou muito feliz. Os clubes estão vindo a mim não pelos resultados, mas por causa do estilo de jogo. Foi por isso que o Flamengo entrou em contato comigo. Sinto isso - analisou.





Carvalhal passou parte relevante de sua carreira na Inglaterra, com três temporadas tentando levar o Sheffield à primeira divisão inglesa, e uma no Swansea, onde chegou em meio a um incêndio, tentando impedir o rebaixamento na Premier League - e não conseguiu. Entretanto, depois destes trabalhso, ele afirma que decidiu buscar um novo caminho com relação às ideias de jogo. E deu certo no Rio Ave.





- As pessoas diziam que eu era louco ou tinha muita autoconfiança. Eu faço isso desde os 32 anos, às vezes precisamos de um tempo para refletir. Às vezes, precisamos fazer algo diferente, fazer algo não porque os outros estão fazendo e queremos fazer o mesmo - afirmou.





Globo Esporte