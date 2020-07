CBF confirma oito competições de base e publica novo calendário; confira as datas

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)









Depois de apontar as datas para a retomada do Brasileirão Sub-20 (23 de setembro) e Sub-17 (11 de outubro), a CBF divulgou, no início da tarde desta quinta-feira, o calendário revisado por conta da pandemia do coronavírus e confirmou oito competições de categorias de base para a temporada.





A bola vai voltar a rolar primeiro no Brasileirão Sub-20. Em seguida, em outubro, retornam também a Copa do Brasil Sub-20, o Campeonato Brasileiro Sub-17 e o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, respectivamente nos dias 7, 11 e 18. Por sua vez, as Supercopas do Brasil Sub-20 e Sub-17 serão disputadas em jogo único e no mesmo dia, com a data-base de 11 de fevereiro de 2021.





Veja como ficou o calendário revisado:





Campeonato Brasileiro Sub-20





Início: 23/09/2020

Final: 7/02/2021





Copa do Brasil Sub-20





Início: 7/10/2020

Final: 30/12/2020





Campeonato Brasileiro Sub-17





Início: 11/10/2020

Final: 20/12/2020





Campeonato Brasileiro de Aspirantes





Início: 18/10/2020

Final: 21/01/2021





Copa do Brasil Sub-17





Início: 25/11/2020

Final: 31/01/2021





Supercopa Sub-17





Uma data: 11/02/202





Supercopa Sub-20





Uma data: 11/2/2021





Copa do Nordeste Sub-20





Início: 02/12/2020

Final: 14/03/2021





Globo Esporte