CBF divulga novo calendário com Brasileirão até fevereiro de 2021

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (9), o calendário reformulado da temporada 2020. De acordo com a entidade, as competições nacionais retornam com a Série B do Campeonato Brasileiro no dia 8 de agosto e se encerram no dia 24 de fevereiro de 2021, com a disputa da última rodada da Série A do Brasileirão.





De acordo com a CBF, as tabelas das Séries A, B e C serão mantidas conforme originalmente anunciadas. O detalhamento das primeiras rodadas, com dias, horários e locais dos jogos, será disponibilizado pela Diretoria de Competições no início da próxima semana, juntamente com as Diretrizes Operacionais para realização das partidas.





“Este redesenho é a forma que encontramos para entregar o calendário integralmente e garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelos clubes com os detentores de direitos televisivos, patrocinadores e apoiadores”, disse Rogério Caboclo, presidente da entidade.





A elite do Campeonato Brasileiro será disputada entre os dias 9 de agosto e 24 de fevereiro de 2021. O formato da competição segue mantido, em pontos corridos ao longo de 38 rodadas. A Série B, por sua vez, terá início em 8 de agosto de 2020 e término em 30 de janeiro de 2021. A Série C será de 9 de agosto de 2020 a 31 de janeiro de 2021, enquanto a Série D será de 6 de setembro de 2020 a 7 de fevereiro de 2021.





Já a Copa Continental do Brasil será disputada entre 26 de agosto de 2020 e 10 de fevereiro de 2021. A Copa do Nordeste será de 21 de julho a 4 de agosto de 2020, com todos os jogos em sede única (Salvador).





De acordo com o calendário, o futebol brasileiro terá o seu “Boxing Day”, comum nas ligas americanas, já que as semifinais da Copa Continental do Brasil serão nos dias 23 e 30 de dezembro, assim como jogos do Brasileirão serão disputados em 27 de dezembro (27ª rodada) e 3 de janeiro (28ª rodada).





Por fim, a CBF ainda deixou claro que as datas das competições continentais, que são organizadas pela Conmebol, terão suas datas divulgadas em breve pela entidade que comanda o futebol sul-americano.





MKT Esportivo