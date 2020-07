CBF divulga tabela detalhada com datas e horários das 10 primeiras rodadas do Brasileirão

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)









A CBF divulgou, na manhã desta quarta-feira, a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro 2020, com datas e horários das 10 primeiras rodadas. A competição começa no próximo dia 8 de agosto, um sábado, com três partidas: Fortaleza x Athletico, Coritiba x Internacional e Sport x Ceará.





Atual campeão, o Flamengo, por exemplo, estreia no domingo, às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG no Maracanã. O único confronto da primeira rodada ainda com local indefinido é Goiás x São Paulo.





Em seu comunicado, a CBF explicou que "os clubes concordaram em jogar fora de suas cidades ou estados, caso isso seja necessário na época de suas partidas, em razão de restrições sanitárias ainda vigentes por conta da pandemia". Essas mudanças, caso necessárias, no entanto, deverão ser divulgadas 10 dias antes do jogo.





Rodada inaugural:





Sábado, 8 de agosto





19h - Fortaleza x Athletico - Arena Castelão

19h30 - Coritiba x Internacional - Estádio Couto Pereira

21h - Sport x Ceará - Ilha do Retiro





Domingo, 9 de agosto





11h - Botafogo x Bahia - Estádio Nilton Santos

16h - Flamengo x Atlético-MG - Maracanã

16h - Santos x Bragantino - Estádio Vila Belmiro

16h - Corinthians x Atlético-GO - Arena Corinthians

16h - Goiás x São Paulo - A definir

19h - Grêmio x Fluminense - Arena do Grêmio

19h45 - Palmeiras x Vasco da Gama - Arena Palmeiras





Globo Esporte