Ceará reestreia com goleada em cima do Barbalha na Cidade Vozão

(Foto: Pedro Chaves/FCF)









O Ceará voltou aos gramados, após paralisação de cerca de quatro meses devido a Covid-19, com direito a goleada sobre o Barbalha. Sem muitas dificuldades, o Vovô impôs o ritmo do jogo e venceu por 5 a 0. Os gols foram de Charles, Lima (2x), Vina e Tiago Pagnussat. O retorno foi com clima de estreia, Guto Ferreira, que se tornou técnico do Alvinegro durante a pandemia, comandou a equipe pela primeira vez e já tem uma vitória na conta.





O Ceará entrou em campo tranquilo. Com algumas mudanças desde a última partida, em março, o Vovô entrou com intensidade e marcação forte. Logo aos 8 minutos, Lima abriu o placar. Barbalha tentou sair jogando, mas não encaixava bons ataques e pouco ameaçou do gol de Fernando Prass. Aos 45, Vina ampliou o marcador.





Depois de garantir dois gols de vantagem na primeira etapa, o Vovô voltou a campo empolgado. Aos 4 minutos, mais um gol. Vina marcou com estilo, e comemorou se ajoelhando e erguendo os punhos, em movimento simbólico contra o racismo. Na sequência, o Ceará embalou sequência de tentou e não tomou conhecimento do adversário. Aos 7, Samuel Xavier driblou a marcação, e tocou para Lima, que mandou para as redes. Aos 15 minutos, Tiago Pagnussat é servido por Felipe Silva e não desperdiçou. O zagueiro mandou por debaixo do goleiro e fechou o placar na Cidade Vozão.





O retorno do futebol cearense já foi marcado por momento simbólico nos gramados. Ao marcar gol aos 45 do primeiro tempo, o meia Vina comemorou o tento com uma mensagem contra o racismo. Ajoelhou no chão e ergueu o punho. Movimento característico da luta promovida pelo "Black Lives Matter".





Com a vitória, o Ceará encaminha vaga para a semifinal do Cearense. O Vovô assume a liderança do campeonato, com 14 pontos. Devido ao saldo de gols, o Barbalha é superado pelo Pacajus e é o novo lanterna, com 3 pontos.





O Vovô enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (15), às 22 horas, pela 7ª e última rodada da segunda fase do Cearense. O Barbalha se despede da competição encarando o Guarany de Sobral também na quarta-feira (15), em local e data a serem definidos pela Federação Cearense de Futebol.





Globo Esporte