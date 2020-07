Chefão da RBR defende teto salarial para os pilotos da F1: "Essencial para o esporte"

Consultor da equipe RBR, Helmut Marko defendeu em entrevista ao site "Grandpx News" que a Fórmula 1 adote um teto salarial para os pilotos. Para o dirigente austríaco, a atual crise da economia global, amplificada pela pandemia de coronavírus, torna impraticável para os times o pagamento de quantias astronômicas. Lewis Hamilton, por exemplo, tem o maior salário anual da F1, com mais de R$ 1 bilhão, valor maior do que o teto orçamentário que os times vão ter a partir de 2021 (cerca de R$ 788 milhões).





"Um limite no salário dos pilotos é essencial. É claro que ainda temos de cumprir os contratos atuais, mas precisamos fazer algo nessa área o mais rapidamente possível."





Marko comentou ainda que, no atual cenário sem um limite de salários, as equipes e seus patrocinadores vão precisar alocar recursos que seriam empregados nos carros para pagar o que os principais pilotos exigem.





- Se a Mercedes não pagar Hamilton, alguém pagará. A Petronas (principal patrocinadora) só precisa transferir um pouco menos para a equipe e enviá-lo para Hamilton.





Pressão em Albon já?





Estima-se que a RBR pague cerca de R$ 140 milhões anuais a Max Verstappen, seu primeiro piloto, e dez vezes menos a Alexander Albon, companheiro do holandês. Conhecido por, digamos, colocar bastante pressão sobre seus pilotos, Marko já deu um recado ao tailandês antes mesmo do começo da temporada, domingo, na Áustria.





- Ele tem de ganhar seu lugar. Durante as primeiras negociações sobre essas corridas em Spielberg, fizemos uma campanha para que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também estivessem lá. Isso é mais importante para nós do que para os outros, pois contamos com esses jovens. Precisamos ver como eles estão indo. Temos dois pilotos na Fórmula 2 e três na Fórmula 3. Nossa escolha de pilotos para 2021 é baseada em quem é rápido e digno o suficiente para acelerar.





No momento, o brasileiro Sérgio Sette Câmara é o reserva imediato das equipes RBR e STR, comandadas por Marko. O suíço Sebastien Buemi também ocupa essa função.





Globo Esporte