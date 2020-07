Chelsea derrota o United e garante vaga na decisão da Copa da Inglaterra

(Foto: Getty Images)











O Chelsea está na final da Copa da Inglaterra. A classificação veio neste domingo, com a vitória sobre o Manchester United, por 3 a 1, em Wembley. Os gols do time de Londres foram marcados por Giroud, Mount e Maguire (contra). Bruno Fernandes descontou para o United. O adversário na decisão no dia 1 de agosto será o Arsenal, que passou pelo Manchester City. Os dois já se enfrentaram em duas finais, em 2001/02 e 2016/17. Em ambas, o Arsenal ganhou.





Título como treinador?





Em sua primeira temporada no comando do Chelsea, o técnico Frank Lampard terá contra o Arsenal a oportunidade de conquistar o primeiro título na nova função. Seria um prêmio pelo ótimo ano que o time faz sob seu comando (28 vitórias, nove empates e 14 derrotas). O Chelsea deu fim à uma sequência de 19 jogos de invencibilidade do Manchester United.





Preocupação





O clássico de hoje ficou marcado por um acidente envolvendo o zagueiro Bailly. Ainda no primeiro tempo, ele teve um choque de cabeça com o colega Maguire. Ele chegou a ficar de pé, mas depois foi colocado deitado à beira do gramado, para atendimento médico (por cerca de 10 minutos). Bailly sangrou na cabeça, precisou receber um tanque de oxigênio e foi retirado de maca, imobilizado. Ainda não há novas notícias sobre seu quadro.





Como foi o segundo tempo





Qualquer estratégia que o técnico Ole Solskjaer tenha pensado no intervalo foi para o ralo após o gol de Mount, com nem um minuto de segundo tempo completado. O chute rasteiro entrou graças à falha do goleiro De Gea. O Manchester United ainda tentou mudar o panorama do jogo, com as substituições, mas nenhuma deu muito certo. Para piorar, o Chelsea anotou o terceiro gol (Maguire, contra). Aos 40 minutos, Bruno Fernandes descontou, de pênalti.





Como foi o primeiro tempo





A etapa inicial foi bem mais equilibrada, com os dois times acertando na hora da pressão da saída de bola. O Chelsea teve mais posse e conseguiu finalizar pelo menos três vezes na meta adversária. Na última delas, Giroud mandou para o fundo do gol. O francês soma 16 gols na história da Copa da Inglaterra.





