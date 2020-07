COB disponibiliza 50 bolsas de estudos integrais a atletas olímpicos e pan-americanos

Com inscrições abertas até o dia 16 de julho, uma iniciativa do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) tem o objetivo de colaborar com a formação educacional do atleta brasileiro, em parceria com a Universidade Estácio de Sá. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) vai oferecer 50 bolsas de estudos universitárias de graduação e pós-graduação a grandes nomes do esporte nacional que tenham representado o país em Jogos Olímpicos e Jogos Pan-americanos.





"Todos nós sabemos que a carreira de um atleta de alto rendimento é curta e que, após a aposentadoria, ainda há uma longa trajetória a ser percorrida. O atleta moderno precisa entender que o desenvolvimento de habilidades não deve se limitar ao treinamento e ao campo de jogo. Uma formação de qualidade também é fundamental para seu sucesso como esportista e um diferencial no pós-carreira", diz Rogério Sampaio, diretor geral do COB e campeão olímpico de judô em Barcelona 1992.





"Em nosso Programa de Responsabilidade Social, valorizamos o pilar esporte, pois expressa amplamente a nossa visão sobre a importância desta modalidade como complemento ao processo educativo e à formação de cidadania. Nesse sentido, investimos continuamente em ações e projetos sociais capazes de integrar esporte e educação com o propósito de promover transformações individuais e coletivas de longo prazo. Nossa maior missão é educar para transformar", afirma Cláudia Romano, vice-presidente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Comunicação da Estácio.





O edital informa que os atletas devem preencher os seguintes requisitos para pleitearem a bolsa: ser atleta de uma modalidade esportiva que integra o programa olímpico dos Jogos de Tóquio 2020 ou Pequim 2022; ter participado como atleta de uma edição adulta dos Jogos Olímpicos ou dos Jogos Pan-americanos; estar vinculado à uma confederação filiada ao COB; atuar no alto rendimento; e ter a indicação de seu treinador ou clube de origem. Os atletas selecionados poderão escolher entre os diversos cursos oferecidos pela Estácio, nas modalidades de ensino presencial e a distância.





"O processo de seleção é simples. Acreditamos que ganhar uma bolsa de estudos é um grande benefício, e os atletas devem estar cientes da responsabilidade e do compromisso que estão firmando. Ao longo do curso, o IOB dará apoio e acompanhará o progresso acadêmico do atleta E, em contrapartida, o bolsista pode contribuir com o Movimento Olímpico por meio da participação em eventos promovidos pelas duas instituições, sempre no sentido de promover e difundir os valores do esporte, tais como: trabalho em equipe, resiliência, amizade e respeito", explica Soraya Carvalho, gerente do IOB.





O projeto de bolsas do COB integra o Programa de Carreira do Atleta (PCA), que oferece ferramentas para o planejamento e a preparação dos atletas, desde o início da trajetória no alto rendimento até a transição para o mercado de trabalho.





"A parceria com o COB existe há mais de uma década e continua a estimular que os atletas tenham acesso ao ensino superior. A ligação da Estácio com o esporte é muito forte. A companhia acredita que quando a sociedade alinha educação ao esporte transforma várias vidas", completa Cláudia Romano. Atualmente, mais de 500 atletas e paratletas compõem o Time Estácio.





Dentre os nomes que já se beneficiaram da parceria entre COB e Estácio, estão os atletas olímpicos Brunno Mendonça (hóquei sobre grama), Rafael Buzacarini (judô) e Willian Giaretton (remo); e os medalhistas pan-americanos Renato Felizardo (vôlei), prata em Winnipeg 1999; Letícia Costa (ginástica artística), bronze em Toronto 2015; e Giullia Penalber (wrestling), bronze no Pan de Lima 2019.





